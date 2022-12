Travelport, l’Ndc di Air France-Klm è live anche in Italia

Dopo una prima fase di lancio nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi, i contenuti Ndc (new distribution capability) di Air France-Klm sono disponibili su Travelport – l’accordo tra il gds e il Gruppo franco-olandese è stato raggiunto nel 2021 – anche in altri Paesi, compresa l’Italia.

I contenuti Ndc di Air France-Klm sono reperibili accedendo a Travelport+, piattaforma di distribuzione di vendita al dettaglio di viaggi di nuova generazione che ha l’obiettivo di modernizzare l’esperienza di prenotazione e rendere più facile il lavoro degli agenti di viaggi.

Dopo Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, i seguenti Paesi avranno ora accesso ai contenuti Ndc di Air France-Klm nella seconda fase: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera.

Air France-Klm è il primo vettore europeo a introdurre i contenuti di new distribution capability in Travelport, che ha firmato accordi in tal senso anche con gli altri due big d’Europa: International Airlines Group (Iag) e il Gruppo Lufthansa.