Treni del mare, più collegamenti tra Lombardia-Piemonte e Liguria

Treni del mare, più collegamenti tra Lombardia-Piemonte e Liguria
24 Marzo 12:26 2026

Trentanove collegamenti in più ogni weekend a partire dal 28 marzo fino al 27 settembre. Torna la primavera e si infittisce il traffico ferroviario di Lombardia e Piemonte con la Liguria: sono due le programmazioni, “Treni del mare” e “Ponente Line”.

Nel dettaglio, 21 i collegamenti dalla Lombardia alle riviere di Levante, fino a La Spezia, e di Ponente, fino a Ventimiglia, con 23.000 posti in più dell’offerta ordinaria. Sono finanziati e programmati da Regione Liguria e Regione Lombardia in collaborazione con Trenitalia e Trenord, di cui 10 al sabato e 11 la domenica e i festivi.

Diciotto invece i collegamenti tra la Liguria a Torino grazie a “Ponente Line”: due il venerdì, cinque il sabato e undici la domenica i treni che, dal 3 aprile fino al 13 settembre, porteranno in Riviera. Quattro, inoltre, i collegamenti per Pasqua.

«Un progetto di successo, condiviso tra regioni e che trova il continuo e crescente gradimento dei viaggiatori – sottolinea a Milanopost Franco Lucente, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia – I numeri ci dicono che sono sempre di più i cittadini che scelgono il treno per i viaggi di piacere, all’insegna di una mobilità sostenibile e sempre più efficiente. I treni del mare permettono di collegare la Lombardia e la Liguria in mesi particolarmente importanti per il turismo dei nostri territori».

POTENZIATO IL SERVIZIO PER MALPENSA

Trenord potenzia anche il servizio per Malpensa nei fine settimana. Da sabato 28 marzo a lunedì 28 settembre, infatti, verrà esteso l’orario sulla linea Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1 e T2, che unisce lo scalo al centro città.

Il sabato e la domenica il servizio serale sarà prolungato grazie a sei nuove corse. Da Milano Cadorna saranno aggiunte le corse in partenza alle 23.56, 00.26 e 00.56 verso Malpensa Aeroporto T1 e T2.

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