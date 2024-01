Treni notturni, oltre due milioni di passeggeri nel 2023

La notte vola con Trenitalia. Sono oltre due milioni i passeggeri che nel 2023 hanno scelto i treni notturni, facendo segnare un +25% rispetto al 2022. L’ultimo “modello” è il nuovo “Espresso Cadore” di Fs Treni Turistici Italiani, società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, che collegherà Roma a Cortina d’Ampezzo durante il weekend fino al 25 febbraio.

«I treni notte sono mezzi strategici per ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività – sottolinea Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia – La domanda dei viaggi notturni è in crescita e i nuovi collegamenti invernali di Trenitalia e del Polo Passeggeri vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lo sviluppo di questo segmento, inoltre, è sostenuto dal piano di investimenti di Trenitalia che, anche grazie ai fondi del Pnrr, sta rinnovando 70 carrozze notte destinati ai treni da e per la Sicilia, che entreranno in servizio entro il 2026».

Sono 28 i collegamenti notturni di Trenitalia che consentono di viaggiare in Italia e in Europa. Tra le destinazioni di montagna più richieste nel nostro Paese c’è San Candido, in Trentino-Alto Adige, raggiungibile nei weekend in Intercity notte partendo da Roma. Chi sceglie il Sud, invece, viaggia prevalentemente verso Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, partendo da Torino, Roma e Milano.

In Europa, grazie alla collaborazione con le ferrovie austriache Obb, è possibile raggiungere a bordo dei treni Euronight il centro di Vienna e Monaco di Baviera. Sono due i collegamenti tra Roma e le due città europee, con fermate intermedie a Firenze e Bologna, e due i collegamenti da La Spezia, con fermate intermedie a Genova, Milano e Verona.