Treni storici, l’11 novembre debutta in Puglia il Salento wine train

Partirà da Lecce il prossimo 11 novembre il “Salento wine train”, il treno storico straordinario che coprirà un percorso lungo le terre del negroamaro e del primitivo per un viaggio dimostrativo alla scoperta dei vigneti e dei vini della campagna salentina. Un’idea nata dalla passione per la sua terra dell’onorevole Andrea Caroppo che, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, mercoledì 25 ottobre nella sala Nassirya di Palazzo Madama a Roma, con entusiasmo ha parlato di questa iniziativa che vuole contribuire a destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica pugliese per arrivare a far scoprire al turista stagioni e mete meno conosciute, con mezzi particolari, come i treni storici, coinvolgendo tutto il distretto agroalimentare ionico salentino, le istituzioni locali, gli istituti bancari del territorio e le principali realtà associative e imprenditoriali del settore enogastronomico.

«La data di partenza del nostro treno, l’11 novembre, non è casuale – ci spiega l’onorevole Carroppo – perché è San Martino, una giornata simbolica per il mondo dell’agricoltura che segna la fine del ciclo di raccolta dell’uva e la spillatura del vino nuovo e anche la scelta di utilizzare un treno storico degli anni trenta della Fondazione Fs che, dal 2013, custodisce e gestisce il grande patrimonio storico delle ferrovie italiane, è stata fortemente voluta. Il treno partirà da Lecce, dopo una visita al museo ferroviario della Puglia tra locomotive e carrozze d’altri tempi. La linea che seguirà è la Lecce – Martina, ma il treno si fermerà prima, a Manduria, dopo una serie di tappe per scoprire insieme ad esperti tre cantine vinicole ognuna rappresentativa di una provincia toccata».

La giornata dell’11 novembre dedicata alla stampa e alle istituzioni, sarà replicata il 12 con un tour aperto per capire quanto e quale potrebbe essere il consenso intorno a questo tipo di viaggio che vuole coinvolgere una nicchia di appassionati del vino e del turismo ferroviario, ma anche semplici curiosi, promuovendo il territorio Puglia in modo diverso.

«Io immagino – commenta Luigi Cantamessa direttore Fondazione treni storici e amministratore delegato Treni turistici italiani – che già alla fine dei viaggi dimostrativi, sabato e domenica, tutte quelle persone che scese dal treno, diranno “Bellissimo, lo voglio rifare!” rapiti dalla bellezza e dal fascino di un viaggio ad “altra velocità”, un viaggio nei paesaggi, lungo la bellissima rete ramificata delle Ferrovie dello Stato; la rete del sud est, in particolare è strutturata per far innamorare il viaggiatore con i suoi muretti a secco, le sue antiche stazioni ricche di storia e di fascino… e, allora, noi come Fondazione ci mettiamo il treno, con carrozze del 1936, per il resto abbiamo i vini e le bellezze del Salento!».