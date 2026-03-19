Trenitalia apre in Francia un Centro Alta Velocità

Il Gruppo Fs, attraverso la sua controllata Trenitalia France, aprirà un nuovo Centro di manutenzione per i treni ad Alta Velocità a Maison-Alfort Pompadour, nella regione Ile-de-France: è il frutto di un accordo di locazione siglato con Sncf Réseau della durata di 35 anni.

Nello specifico il progetto prevede un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro in un’apposita area ferroviaria e punta a rendere l’impianto operativo entro la fine del 2029, trasformandolo nel fulcro logistico del Frecciarossa oltre le Alpi. La nuova infrastruttura permetterà a Trenitalia France di potenziare radicalmente la gestione operativa della propria flotta, migliorando l’efficienza delle manutenzioni e sostenendo lo sviluppo di un’offerta ferroviaria sempre più competitiva nel mercato transalpino.

Il progetto non guarda però solo ai confini nazionali francesi: il centro di manutenzione è stato infatti concepito per supportare anche i futuri servizi ad alta velocità tra Parigi e Londra attraverso l’Eurotunnel, una sfida ambiziosa che vede il Gruppo italiano pronto a giocare un ruolo di primo piano sui grandi corridoi europei.

Sotto il profilo tecnico, il sito sarà progettato per garantire un’operatività costante, 24 ore su 24, e disporrà di tre binari attrezzati per la manutenzione simultanea di tre convogli, oltre a impianti moderni per il lavaggio, la pulizia e il ricovero. A pieno regime, l’impianto sarà in grado di ospitare fino a 25 treni, rappresentando una risorsa strategica fondamentale per la crescita delle attività internazionali. Oltre alla valenza industriale, l’iniziativa avrà ricadute positive sul territorio con la creazione di circa 100 nuovi posti di lavoro, tra personale diretto e indotto generato dalle imprese partner coinvolte nei servizi di supporto operativo.