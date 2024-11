Trenitalia chiama il trade Uk: Italia ad altissima velocità

Più tecnologico e più sostenibile: il nuovo Frecciarossa 1000 inizierà a viaggiare sui binari italiani entro il 2025. È questa la più importante novità di quest’anno per Trenitalia (Gruppo Fs) che con l’Alta Velocità rappresenta un unicum in Europa e un punto di riferimento importante per il tour operating internazionale. Frecciarossa raggiunge infatti 120 destinazioni in Italia con oltre 270 collegamenti giornalieri, e corre anche sui binari di Spagna e Francia.

Il nuovo Frecciarossa fa parte di un ordine di Trenitalia commissionato a Hitachi per la fornitura di 36 treni Etr1000, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni e un valore economico complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne sono previste a partire dal prossimo anno, fino al 2028, con un ritmo di circa otto treni l’anno.

Il Frecciarossa 1000 raggiunge una velocità massima di 300 km/h (è omologato per raggiungere i 360 km/h) ed è il primo treno alta velocità al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale (Epd) basata su un’attenta Analisi del Ciclo di Vita (Lca). Ogni dettaglio, dalle leghe leggere di cui è composto, fino ai nuovi motori elettrici che lo spingono, è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia.

Tra le caratteristiche della nuova generazione di Frecciarossa 1000, l’aumento del tasso di riciclabilità che arriva al 97,1% (+2,7% rispetto alla precedente flotta), un’affidabilità accresciuta grazie al miglioramento dell’efficienza del sistema di trazione e di quella energetica.

AL WTM PER INCONTRARE I PARTNER BRITANNICI

Il Frecciarossa 1000 è stato progettato e realizzato per viaggiare, oltre l’Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Elemento molto importante per il mercato Uk, dove come di consueto il team Alta Velocità di Trenitalia presenterà ai trade partner britannici, in concomitanza con Wtm London, offerta e piani di sviluppo.

Fronte vendite, è in fase di evoluzione la distribuzione internazionale per commercializzare i prodotti Trenitalia direttamente all’estero. Punto cruciale far comprendere ai buyer quanto il viaggio in Frecciarossa sia molto di più di una connessione tra destinazioni, ma una vera e propria esperienza.

I britannici in particolare scelgono di viaggiare normalmente in Executive, rappresentano una clientela esigente, che apprezza la comodità, il silenzio, le degustazioni di prodotti italiani.

Le città d’arte toccate dal treno rappresentano il core business di Trenitalia e il cliente anglosassone apprezza sempre più le connessioni che si possono avere sia con la rete ferroviaria che con i pullman verso destinazioni più periferiche, anche per segmenti turistici specifici, come quello sciistico. Ad esempio si può andare a Bologna o Verona per arrivare poi su bus, sempre del Gruppo Fs, in località come Madonna di Campiglio. Il tutto con un unico biglietto.

Questo risponde alle esigenze di un nuovo turismo slow alla ricerca di luoghi fuori dai circuiti più affollati, ma che richiede anche la comodità dell’intermodalità. Il network di connessioni di Trenitalia va proprio in questa direzione, offrendo soluzioni concrete agli operatori turistici per la costruzione di pacchetti.

OPZIONE CHARTER

Ideale la scelta del treno anche per i gruppi sia leisure che business. Trenitalia mette a disposizione di questi la scelta di acquisto e brandizzazione, volendo di un vagone intero e, nel caso di congressi e convention, anche di un intero treno con lounge e bistrot dedicati. Il convoglio charter può partire a un orario e con un itinerario già stabilito oppure ad hoc, secondo le esigenze del gruppo, con fermate intermedie in città previste dagli organizzatori. Si può quindi avere una charterizzazione parziale o totale del treno.