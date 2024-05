Trenitalia, estate ad alta connettività: 700 destinazioni

Viaggia ad altissima velocità la Summer di Trenitalia. Forte dei risultati del primo quadrimestre 2024, si appresta ad affrontare la stagione estiva, che ufficialmente partirà il 9 giugno, con collegamenti per oltre 700 destinazioni e in particolare un’offerta giornaliera di 270 Frecce per un totale di 130mila posti offerti. Inoltre, il vettore ferroviario garantirà servizi di Intercity (per i quali sono a disposizione 200 milioni di euro del Pnrr) e Intercity Notte, che viaggeranno verso più di 230 città (70 le mete estive). I 6.000 treni al giorno del Regionale raggiungeranno in modo capillare oltre 1.700 destinazioni, di cui 500 a vocazione turistica.

Quella che è stata ribattezzata Summer experience di Trenitalia punterà su nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi, più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo.

C’è poi la rinnovata offerta estiva di Fs Treni Turistici Italiani, che si arricchirà con l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera. Confermato l’Espresso Cadore che viaggerà tra Roma e Cortina. A conti fatti l’offerta del Polo passeggeri è completata dagli oltre 9.700 collegamenti quotidiani di Busitalia in Veneto, Umbria e Campania e dalle circa 1.000 corse in treno e bus di Ferrovie del sud est in Puglia. Cresce l’offerta intermodale, con collegamenti verso 19 porti e 23 aeroporti, ai quali si aggiungono 12 rotte FrecciaLink, in connessione con le Frecce e 159 link per mete turistiche e con i treni del Regionale.

«Il treno – ha spiegato Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia – è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer experience di Trenitalia ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone».

Da parte sua l’ad Luigi Corradi ha dato il giusto risalto ad alcune operazioni rivolte all’utenza: «Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo: le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo, con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali».

PRIMO QUADRIMESTRE 2024, RISULTATI RECORD CON 268 MILIONI DI PASSEGGERI

La presentazione della Summer experience è stata anche l’occasione per presentare i primi dati parziali dell’anno operativo 2024, con un quadrimestre da record: da gennaio ad aprile, infatti, a bordo dei mezzi del Polo passeggeri del Gruppo Fs hanno viaggiato 268 milioni di persone (+5% rispetto al 2023), di cui 191 milioni in Italia. Nello stesso periodo Trenitalia ha trasportato 150 milioni di viaggiatori che, spostandosi in treno, hanno generato un risparmio di 700 milioni di euro di costi ambientali e sociali (spese per assistenza sanitaria, danni all’ambiente, all’agricoltura, agli immobili e alla biodiversità) ed evitato l’emissione nell’aria di 900.000 tonnellate di Co 2 rispetto all’utilizzo dell’auto. Per confrontare i consumi energetici e le emissioni di Co 2 di un viaggio in treno rispetto allo stesso tragitto effettuato con altri mezzi, Trenitalia ha recentemente integrato “Ecopassenger” sui propri sistemi di vendita.

Vale la pena ricordare che già nel 2023 Trenitalia aveva raggiunto risultati record con oltre 500 milioni di viaggiatori, 30 milioni in più rispetto all’anno precedente (+18%). Risultato netto fortemente positivo rispetto al 2022, trainato dall’aumento dei ricavi da traffico, che ha interessato tutti i business, ma in particolare il segmento dell’Alta velocità.

NEL 2023 INVESTIMENTI PER 1,8 MILIARDI DI EURO

Per le nuove sfide del mercato al centro dell’attenzione di Trenitalia c’è l’innovazione e la forte attenzione ai viaggiatori driver, che guidano la spesa per gli investimenti nel 2023, che ha superato 1,8 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi destinati al rinnovo della flotta. Nei prossimi anni circoleranno treni sempre più giovani, moderni e tecnologicamente avanzati. Frecciarossa ha un piano di investimenti di oltre 1 miliardo di euro per l’acquisto di 46 nuovi treni ad alta velocità che inizieranno a circolare entro la fine del 2025.

Per il trasporto regionale sono entrati in servizio, negli ultimi 5 anni, 459 nuovi treni Rock, Pop e Blues e oltre 300 mezzi di nuova generazione arriveranno entro il 2027 (investimento complessivo di 6,8 miliardi di euro). Novità anche per Intercity: circolano in Calabria, Basilicata e Puglia i nuovi treni ibridi acquistati con fondi Pnrr. Un investimento da 60 milioni di euro che si inserisce in un piano più ampio per il sud, sempre finanziato con fondi Pnrr, che include altri 140 milioni per 70 carrozze notte, che viaggeranno da e per la Sicilia. Busitalia prevede l’acquisto di 795 autobus elettrici, ibridi e diesel Euro 6 alimentati Hvo, per un valore di oltre 313 milioni di euro. Per Fse, inoltre, il finanziamento proveniente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di oltre 10 milioni di euro consentirà di acquistare 38 nuovi autobus hybrid, di cui 7 in consegna in estate.

IL FORTE SVILUPPO DEL CANALE DIGITAL

Lo sviluppo delle iniziative in ambito digitale ha contribuito all’incremento del numero di passeggeri che acquista online: il 47% dei biglietti è venduto su sito e App. Nelle prossime settimane, inoltre, il sistema di pagamento “Tap&Tap”, che permette di acquistare i biglietti regionali utilizzando la carta di pagamento contactless direttamente alle validatrici presenti in stazione, verrà esteso anche sulla Venezia-Bassano del Grappa, Torino-Caselle e Cagliari-Aeroporto Elmas, dopo i buoni risultati registrati sulla tratta Verona-Venezia.

Infine, grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale e della blockchain nelle attività del customer care di Frecciarossa, è stato anche velocizzato l’iter di verifica e validazione delle richieste di indennizzo, rendendo così più snello il processo che porta all’autorizzazione dell’erogazione dell’indennizzo. Novità anche per chi viaggia all’estero: attraverso l’App, grazie all’integrazione tra sistemi di vendita di altre imprese ferroviarie, sarà possibile acquistare biglietti per viaggiare sulle reti ferroviarie estere, Sbb e Iryo (la società partecipata da Trenitalia che ha portato Frecciarossa in Spagna). In Europa il Polo passeggeri garantisce ogni giorno circa 2.700 collegamenti complessivi in treno e oltre 9.000 corse bus.