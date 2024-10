Trenitalia-Ita Airways, matrimonio tra i programmi fedeltà

Si chiama campagna di “status match“. Detto in parole povere, Trenitalia (Gruppo Fs) e Ita Airways lanciano lo scambio per i soci dei rispettivi programmi fedeltà, CartaFreccia e Volare. Nel dettaglio, da oggi e per le prossime due settimane i soci CartaFreccia Argento, Oro e Platino/Platino Infinito avranno la possibilità di richiedere il riconoscimento del corrispondente status nel programma Volare, rispettivamente Plus, Premium ed Executive. Viceversa, i soci Volare appartenenti ai tre club citati potranno richiedere il corrispondente status CartaFreccia. Lo status riconosciuto a seguito di questa iniziativa sarà valido fino al 31 dicembre 2025.

CartaFreccia, che conta oltre 10 milioni di iscritti, permette di accumulare punti viaggiando con le Frecce, Eurocity ed Euronight. L’innovazione del programma incrementa ulteriormente i vantaggi riservati ai soci: oltre ad una sempre più ricca rete di partner, nuove iniziative vanno ad aggiungersi ai benefici già offerti ai membri, come i biglietti e upgrade di classe gratuiti, il cashback, che offre la possibilità di convertire i punti in sconti direttamente nel carrello per acquistare i biglietti, oltre ai nuovi premi del Catalogo CartaFreccia Collection.

Nato poco più di due anni fa, Volare è invece il programma fedeltà di Ita, che oggi conta 2.500.000 iscritti, in Italia e all’estero e 35 partner commerciali di diversi settori, tra cui hôtellerie, mobilità e finanza. Sono 10 le compagnie aeree partner che hanno finora aderito. A marzo 2024 è stato lanciato Volare Avventura, il programma pensato per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti. Si tratta del terzo subprogram Volare dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi.

La scorsa settimana Ita ed Esselunga hanno siglato un accordo, in base al quale i clienti del programma Fìdaty potranno convertire i propri punti in Volare e viceversa. Un ingresso, quello nella gdo, preceduto dai network di agenzie di viaggi.

«Lo status match con Volare e Ita – spiega Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty – è l’ultima delle novità che CartaFreccia ha riservato quest’anno ai suoi soci più fedeli, che scelgono Frecciarossa per i loro viaggi. Siamo quindi lieti di annunciare questa iniziativa promozionale, in collaborazione con un partner che condivide con Trenitalia la visione strategica di un servizio di trasporto integrato e di qualità per i clienti ad alto valore».

«Con la campagna status match andiamo a creare un’ulteriore sinergia con un partner per noi importante – ha dichiarato Emiliana Limosani, ceo di Volare e chief commercial officer di Ita Airways – Questa campagna completa l’offerta lanciata lo scorso luglio, che consente ai soci Volare e CartaFreccia di trasferire i punti da un programma all’altro. Continua quindi la collaborazione con Trenitalia che è un partner strategico non soltanto per la loyalty, ma anche per il progetto condiviso con Aeroporti di Roma, per un’intermodalità trenoaereo sempre più integrata».