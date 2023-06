Trenitalia lancia X-Go, programma fedeltà per regionali e intercity

È operativo il nuovo programma di fidelizzazione X-Go che Trenitalia ha predisposto per i viaggiatori-clienti dei treni intercity e regionali. Il meccanismo del programma fidelity è semplice: una volta effettuata l’’apposita iscrizione richiesta, il viaggiatore potrà accumulare punti per ogni viaggio effettuato su tratte regionali o su treni intercity, e convertirli in cashback immediato da poter spendere in altri viaggi in treno.

Particolarmente favorevole il valore fissato nel meccanismo: ogni 10 punti accumulati, il viaggiatore beneficerà di 3 euro di sconto sui futuri viaggi in treno. Con il claim “Più viaggi in treno, più risparmi”, l’iniziativa di Trenitalia mira anche ad incentivare l’uso del treno da parte dei giovani, oltre a premiare in qualche modo il folto pubblico di pendolari che utilizzano quotidianamente i treni regionali. Nello specifico, a seconda della tipologia e della classe di viaggio si accumulano punti, che possono andare da 2 a 9 per i viaggi sugli Intercity e da 1 a 10 per quelli sui Regionali. Ogni 10 punti accumulati si ottengono 3 euro di sconto immediato sull’acquisto del prossimo viaggio.

Il programma ha anche tenuto conto di chi si sposta con la bici o con il suo amico a quattro zampe: sugli Intercity, infatti, con il supplemento per il trasporto bici e il trasporto animali si guadagna 1 punto per ogni viaggio acquistato.

L’utilizzo del cashback è stato volutamente semplificato: se si acquista online o su App Trenitalia, è sufficiente selezionare, prima del pagamento, la voce “Cashback X-GO” e indicare i punti da convertire in sconto.

I punti possono essere “spesi” direttamente sul sito o sull’App Trenitalia ma anche in biglietteria.