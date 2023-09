Trenitalia, ripristinati dopo il black out i sistemi di vendita

Nessun cyberattacco. Trenitalia ci ha tenuto a chiarirlo subito, dopo il guasto tecnico che domenica 24 settembre ha mandato in tilt il sistema di vendita dei biglietti. Il servizio è stato ripristinato dopo un paio d’ore, durante le quali non è stato possibile acquistare i titoli di viaggio in stazioni e online, sul sito e sull’app, per “un disservizio del fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita”, come si leggeva nel primo comunicato dell’azienda.

“Il malfunzionamento al sistema centrale – recitava la nota di Fs – impatta su tutte le attività di reservation e ticketing. La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’app, non sono funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Trenitalia si scusa per il disagio”.

Una volta ripristinato il servizio, l’avviso sull’inconveniente è stato rimosso dal sito ufficiale dell’azienda e alle 14.45 di domenica stessa le vendite e le prenotazioni sono tornate in funzione: “È stato ripristinato il corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia ed è tornata regolare la vendita dei biglietti in stazione, sulle biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’app”, recitava la seconda nota ufficiale.