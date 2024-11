Trenitalia sfreccia con Rail Europe. E in Spagna ora controlla iryo

Ferrovie dello Stato al massimo dei giri. Al World Travel Market di Londra Trenitalia (Gruppo Fs) e Rail Europe – il principale distributore di biglietti ferroviari europei – hanno annunciato la decisione di rafforzare la partnership per espandere l’Alta Velocità in nuovi mercati. Intanto, proprio attraverso Fs, l’Italia ha acquisito la maggioranza di Iryo, il principale operatore ferroviario privato spagnolo ad Av, grazie all’acquisto di un ulteriore 6% delle azioni.

AD ALTA VELOCITÀ IN INDIA E SUD AMERICA

L’obiettivo di Trenitalia e Rail Europe è mantenere una forte crescita nei mercati consolidati e allargarsi nelle regioni in rapida crescita, in particolare in India e in Sud America. In particolare, le due società vedono nell’India un mercato chiave, caratterizzato da una crescente domanda di esperienze di viaggio di qualità e sostenibili, e puntano a rafforzare l’offerta con il Frecciarossa nella regione.

Inoltre, con il previsto afflusso di visitatori sudamericani in Italia per il Giubileo, il 2025 rappresenta un’opportunità fondamentale per offrire un’esperienza ferroviaria di livello mondiale ai turisti desiderosi di esplorare Roma, i suoi dintorni o l’intero Paese.

«La partnership tra Trenitalia e Rail Europe ha trasformato l’Av in un lusso accessibile per i viaggiatori internazionali – ha sottolineato Pietro Diamantini, responsabile della Divisione Alta Velocità di Trenitalia – Con il Frecciarossa stiamo offrendo al mondo il meglio del trasporto ferroviario italiano, un servizio che coniuga comfort ed efficienza. Siamo entusiasti di espandere il nostro raggio d’azione in regioni come l’India e il Sud America, dove l’interesse per modalità di trasporto premium e più ecologiche è in aumento».

«Il Frecciarossa è l’esempio perfetto delle vette che il viaggio in treno può raggiungere e la missione di Rail Europe è quella di rendere questo servizio eccezionale disponibile ai viaggiatori di tutto il mondo – ha osservato Björn Bender, ceo di Rail Europe – Attraverso la nostra partnership con Trenitalia offriamo un viaggio di qualità superiore e sosteniamo il passaggio a opzioni ferroviarie sostenibili e di alto livello».

OPERAZIONE IRYO

In attesa di espandersi in altri mercati, Ferrovie dello Stato potenzia la propria leadership in Spagna, acquistando la maggioranza di iryo, il principale operatore privato iberico ad Alta Velocità. A riferire la notizia è El Economista, secondo il quale l’operazione si sarebbe chiusa ufficialmente il 3 luglio, ma finora non è stata annunciata.

La partecipazione dello Stato italiano arriva così al 51%, dopo aver rilevato il 6% da Air Nostrum, al quale sono stati versati 15 milioni di euro. Mentre il valore complessivo di Iryo sale a circa 250 milioni, la quota di Air Nostrum, finora pari al 31%, si riduce al 25%. Il resto della partecipazione resta nelle mani del gestore dell’infrastruttura, Globalvia, che mantiene il suo 24%, senza alcuna intenzione di modificare la sua posizione.

Una mossa strategica che fa parte di un accordo di investimento e di un patto parasociale, siglato prima che Iryo iniziasse ad operare in Spagna alla fine del 2022. Iryo ha infatti confermato che l’acquisto è “una ridistribuzione interna tra i partner attuali, in linea con la tabella di marcia precedentemente concordata”.

AND THE WINNER IS… TRENITALIA

A coronamento di una giornata intensa e positiva, per Trenitalia è arrivato anche il premio assegnato da Wtm per il “Miglior Stand Design tra i 50 e i 150 mq” a Londra. Riconoscimento conferito nell’ambito dei Best Stand Awards 2024 il giorno dopo il party organizzato da Frecciarossa all’ultimo piano del The Gherkin, l’iconico grattacielo da 180 metri nel cuore della City. Metafora delle vette che il team guidato da Diamantini intende raggiungere anche all’estero.

Le foto sono state inviate da Trenitalia.