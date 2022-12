Trenitalia sgancia la Winter Experience 2022/2023

Una volta si chiamava “nuovo orario invernale”, ora il cambio di “stagione” per Trenitalia ha un’altra versione più smart e con importanti comunicazioni. Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale della società del Gruppo Fs, ha presentato a Milano la Winter Experience 2022/2023: la nuova offerta invernale, appunto, al via domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale. A guidare le nuove offerte della stagione invernale del polo passeggeri delle Ferrovie dello Stato una sempre maggiore integrazione tra ferro e gomma, per favorire la mobilità collettiva e condivisa.

Con l’aiuto di una grafica accattivante l’ad di Trenitalia ha presentato le novità della stagione e i risultati 2022. Molti si domandavano se la ripartenza sarebbe avvenuta subito. Dai dati finora a disposizione, i treni Fs hanno registrato un numero di passeggeri superiore al 2019. A livello nazionale, ottime le performance dei Frecciarossa (3 milioni di pax ad agosto, con picchi nei sabati, +4% rispetto al pre Covid); degli Intercity (340mila pax solo durante il ponte del 1° novembre) e dei Regionali (Ognissanti a quota 728mila viaggiatori, +25% rispetto al 2019).

«Con la Trenitalia Winter Experience 2022 rafforziamo ulteriormente il ruolo del polo passeggeri del Gruppo Fs, capace di garantire la libertà di viaggiare ovunque con collegamenti sempre più capillari. Il nostro impegno per il futuro è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto», ha dichiarato Corradi, annunciando anche alcune novità nella rete internazionale.

«Ci sarà un treno notte che, partendo da Genova e da La Spezia e passando per Milano, arriverà a Vienna e Monaco di Baviera», ha anticipato. Soddisfazione, intanto, per l’avvio dei servizi alta velocità in Spagna tra Barcellona e Madrid. «La media delle presenze, a pochi giorni dal lancio, è superiore del 50% dei posti disponibili sul Frecciarossa», ha sottolineato l’ad. In generale, in Europa, nuovo mercato “domestico” del Gruppo Fs, saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse bus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

Importante anche la mobilità sostenibile per i convogli che da un secolo viaggiano già ad elettricità: i nuovi treni garantiranno un risparmio energetico del 30%. Inoltre, sono disponibili più di 20mila posti bici a bordo dei treni Regionali e Intercity, molti di questi con la possibilità di ricaricare quelle elettriche, operazione possibile anche nelle 800 postazioni di Ferrovie del Sud Est. Senza dimenticare la raccolta differenziata a bordo dei treni.

Importanti novità anche per gli amanti degli animali: i cani viaggeranno gratuitamente dal 1° dicembre all’8 gennaio su Frecce e Intercity.

Vantaggi, poi, per chi pianifica in anticipo il viaggio con la promo “Speciale Frecce” che prevede sconti fino al -70%. Sul sito si troveranno tutte le offerte. Tra quelle sottolineate l’accordo per gli studenti universitari umbri che possono utilizzare i servizi a soli 60 euro all’anno.

All’evento milanese, insieme ai mezzi della flotta rotaia-gomma, sono esposti importanti trofei sportivi, frutto delle sponsorizzazioni del Gruppo: la Coppa Italia Frecciarossa di Volley femminile (Bologna 28 e 29 gennaio), la Frecciarossa Final Eight di Basket (in programma a Torino dal 15 al 19febbraio), la Coppa Italia Frecciarossa di calcio (la finale è in programma il 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma con la presenza di Luca Toni, Campione del Mondo 2006).

I NUMERI DELL’INVERNO. Guardando ai numeri e ai dettagli dell’orario invernale, Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e Il Regionale garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo FS, saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse bus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

Sulla rete ferroviaria italiana correranno 250 Frecce al giorno, di cui 88 solo tra Roma e Milano. Di questi, sette nostop da 2 ore e 59 minuti e l’impiego di Frecciarossa Duplex da oltre 900 posti nei picchi di traffico. Aumentano e migliorano i collegamenti anche verso il sud e le soluzioni dirette e integrate treno+bus per porti e aeroporti con oltre 140 servizi Regionali. A disposizione dei passeggeri, poi, 124 Intercity, di cui 24 Intercity Notte, per le medie località e i capoluoghi di provincia, con l’esclusivo servizio Cabine Excelsior esteso anche ai collegamenti tra Milano e la Sicilia.

Sul fronte regionale, previsti più servizi in Piemonte, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Abruzzo, Campania e Puglia. Dopo i treni Rock e Pop, a breve sui binari debutterà Blues, il treno ibrido con area kids.

L’offerta del polo passeggeri si completa con gli oltre 13.600 collegamenti quotidiani di Busitalia e Ferrovie del Sud Est.