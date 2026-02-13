Trenitalia, Strisciuglio: «Altre 74 Frecce entro il 2030»

Entro il 2030, quindi fra meno di cinque anni, nella flotta Trenitalia dedicata all’alta velocità entreranno 74 nuovi Frecciarossa: lo ha annunciato l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, nel corso di un evento organizzato alla Stazione Centrale di Milano per presentare il nuovo logo del convoglio di punta del Gruppo Fs. I Frecciarossa di nuova generazione sono progettati da Hitachi Rail e realizzati negli stabilimenti italiani di Pistoia e Napoli.

Un impegno, quello di Fs, che fa parte del piano industriale approvato dal Gruppo: «Da qui in avanti – ha infatti sottolineato Strisciuglio – ci saranno grandi investimenti sul Frecciarossa, pari a circa 2 miliardi di euro, destinati ad arricchire la nostra flotta, con una forte attenzione al servizio, all’innovazione per il cliente e anche per il nostro personale che lavora sul treno. Dallo scorso anno ad oggi sono già entrati in flotta cinque nuovi modelli del Frecciarossa e il rinnovamento si completerà entro il 2030».

Strisciuglio si è pure soffermato sugli aspetti ambientali dell’operazione: «I nuovi Frecciarossa registrano un tasso di riciclabilità del 97,1% e un recupero dei materiali del 98,2%».