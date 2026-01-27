Trent’anni di CaboVerdeTime (con il +12% di fatturato)

CaboVerdeTime celebra quest’anno il proprio trentennale. E lo fa con il lancio del nuovo logo, che riprende i colori storici del tour operator, pensato per accompagnare il brand per tutto il 2026 e raccontare «un percorso fatto di competenza, specializzazione e profonda conoscenza della destinazione».

Lanciato sul mercato da Andrea Stefanina, CaboVerdeTime accompagna i viaggiatori alla scoperta dell’arcipelago di Capo Verde, in particolare dell’isola di Sal. «Trent’anni di attività, una sola destinazione e una crescita costante, che conferma la solidità del progetto», ha commentato Pietro Dusi, responsabile commerciale di CaboVerdeTime.

«Il traguardo dei 30 anni arriva in una fase particolarmente positiva anche dal punto di vista dei risultati. Il 2025 si è chiuso con un fatturato a +12% rispetto al 2024, confermando un percorso di crescita costante, a doppia cifra, iniziato nel 2023. Nell’anno appena concluso hanno viaggiato con CaboVerdeTime oltre 6.000 persone, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente», ha aggiunto Dusi. I primi risultati del 2026 confermano questo clima di fiducia, con segnali di ulteriore miglioramento rispetto a un 2025 già molto positivo.

In arrivo a breve, online e nelle migliori agenzie di viaggio, anche il nuovo catalogo CaboVerdeTime 2026, realizzato – così come il logo – in collaborazione con Studio7b di Brescia. La copertina, dedicata al trentennale, è un collage che raccoglie tutte le 29 copertine pubblicate nel corso della storia dell’operatore: un racconto visivo che sintetizza l’evoluzione del prodotto e del brand nel tempo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di CaboVerdeTime