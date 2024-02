Trent’anni di Primarete: le iniziative di Zilio per il 2024

Primarete festeggia i trent’anni di attività. Un percorso lungo, «sembra ieri quando ci siamo affacciati al turismo – racconta il fondatore Ivano Zilio – Non conoscevo il mondo delle agenzie di viaggi, io venivo dal settore della grande distribuzione organizzata».

Zilio si conferma ovviamente orgoglioso di avere realizzato un percorso così lungo con Primarete, celebrato con una serie di appuntamenti durante tutto il 2024: «È stato uno sforzo sia economico che lavorativo perché gli ostacoli che ci siamo trovati davanti sono stati tanti, partendo dalla Guerra del Golfo, poi la caduta delle Torri Gemelle e per finire la pandemia insieme ad altri problemi anche attauli che hanno veramente minato il nostro settore. Nonostante questo alla fine siamo riusciti lo stesso a realizzare un sogno e a contribuire a dare lavoro a tante persone; per tutto ciò che siamo stati e che saremo, io e il mio staff abbiamo deciso di realizzare dei momenti di festeggiamenti per tutto l’anno assieme ai tanti nostri partner e coinvolgendo tutta la rete di agenzie».

A fine febbraio, inoltre, Primarete lancerà un nuovo catalogo e per i primi di marzo arriverà anche il nuovo sito web. «Porteremo il nostro 30° anniversario all’interno dell’Italia con un roadshow di cinque eventi esclusivi – aggiunge Zilio – Il primo si terrà nel nuovissimo attico nella nostra sede il 27 marzo dal nome “Calici di Primavera”, una serata enogastronomica dedicata al vino Prosecco e alla musica. Un’altra iniziativa commerciale che abbiamo programmato è un concorso a premi per le agenzie. Ma il top dei nostri festeggiamenti avverrà in un castello, dove stiamo organizzando una convention dove cercheremo di stupire tutti i nostri ospiti come abbiamo fatto per l’anniversario dei 25 anni. Sarà un anno molto intenso con obiettivi importanti da raggiungere. Questo è un passaggio storico per me e per questa azienda che ha saputo sempre guardare al futuro e ai cambiamenti».