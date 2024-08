Trinity ViaggiStudio, corsi gratis sull’Ai per docenti di lingue

Due sessioni di corso gratuito “Essential Ai in the language classroom” che si terranno il 9 settembre e il 21 ottobre e che portano la firma di C.l.ass. (Cultural language association), e di Trinity ViaggiStudio. I docenti di lingue avranno la possibilità di esplorare le opportunità offerte dall’integrazione dell’Intelligenza artificiale nella didattica.

Il percorso di formazione, iniziato a marzo 2024, ha già coinvolto migliaia di docenti in tutta Italia, combinando teoria, pratica e discussione per sviluppare competenze avanzate nell’uso dell’Ai in aula. I partecipanti ai prossimi incontri approfondiranno i fondamenti, l’evoluzione delle competenze linguistiche e strategie pratiche per integrare l’Ai nelle lezioni.

Il corso completo si è composto di 5 workshop online e un laboratorio per la produzione di unità di apprendimento. I partecipanti otterranno gli attestati di partecipazione, validi per il riconoscimento dei crediti formativi, alla fine del corso, che è registrato sulla piattaforma Sofia del ministero dell’Istruzione e del merito.

Gli argomenti del corso coprono vari aspetti, tra cui il ruolo dell’Ai nel nuovo paradigma dell’insegnamento linguistico, la trasformazione della progettazione e dei processi di valutazione nelle lingue straniere, la creazione di percorsi di apprendimento, e le applicazioni dell’Ai per l’apprendimento personalizzato. Inoltre, si analizzano le implicazioni etiche e l’impatto dell’Ai nell’educazione. Attraverso una combinazione di teoria, pratica e discussione, i partecipanti acquisiscono competenze per navigare con sicurezza nel panorama tecnologico dell’istruzione linguistica.

Oltre alle ultime due sessioni del corso, il 25 settembre presso l’Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Scienze della formazione – C.l.ass. terrà anche un evento di formazione in collaborazione con Trinity ViaggiStudio e con la prestigiosa casa editrice Pearson, focalizzato sull’Ai applicata all’insegnamento dell’inglese.

L’evento intitolato “The New Frontiers of English Education” includerà interventi su temi come l’internazionalizzazione del curriculum e i progetti collaborativi per coinvolgere gli studenti nell’apprendimento dell’inglese.

Tra i relatori ci saranno Effie Stathopolou di Pearson, Donatella Fitzgerald e Vanessa Hartson Walker, nonché esperti universitari come Letizia Cinganotto e Raffaella Leproni. Il programma prevede anche una sessione dedicata alle nuove linee guida per la formazione degli insegnanti e allo sviluppo del curriculum, presentata da Gisella Langé, ispettore del ministero dell’Istruzione e del merito.

Nelle intenzioni di C.l.ass eTrinity ViaggiStudio c’è l’obiettivo di permettere ai docenti di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze dell’istruzione linguistica e di acquisire nuove competenze per migliorare l’efficacia del loro insegnamento.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni, visitare Essential AI in the Language Classroom– trinityviaggistudio.it.