Trip.com: “Italia regina della Golden Week cinese”

Giornate Fai d’Autunno,guida ai tesori inediti d’Italia Circa 700 luoghi inaccessibili o poco noti in oltre 350 città, castelli e parchi ma anche sedi del sapere, della produzione e del culto, percorsi all’aria aperta e tesori ben... The post Giornate Fai d’Autunno,guida ai tesori inediti d’Italia first appeared on ViaggiOff.

Caraibi a tutto gourmet con i food festival alle Isole Vergini Scoprire i Caraibi attraverso il gusto è possibile grazie ai tanti festival culinari in calendario nelle varie isole e destinazioni. Adesso per esempio tocca alle Bvi, le Isole vergini britanniche,... The post Caraibi a tutto gourmet con i food festival alle Isole Vergini first appeared on ViaggiOff.

Felix Yoga Festival, ottobre in Ogliastra all’insegna del benessere Lo yoga torna protagonista in Sardegna con la seconda edizione del Felix Yoga Festival, due giorni dedicati alla popolare disciplina che regala benessere a corpo e mente, per appassionati e... The post Felix Yoga Festival, ottobre in Ogliastra all’insegna del benessere first appeared on ViaggiOff.