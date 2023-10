Ttg 2023, i principali convegni in programma

Sostenibilità, data intelligence e nodo voli sono solo alcuni dei temi al centro del dibattito a Rimini durante la fiera. Ecco cosa c’è in agenda per l’edizione 2023 di Ttg Travel Experience, dall’11 al 13 ottobre.

11 OTTOBRE

Ora: 10.00

Sala Noce – Hall A6

Enit Hackathon, per una intelligenza un po’ meno artificiale nel turismo

Ora: 10.20

Italy Arena – P. A5

Food tourism d’avanguardia. Anteprima ricerca Cnr-ISMed

Relatori: P. Buonincontri, senior researcher Istituto di studi sul Mediterraneo (ISMed-Cnr); L. Errichiello, primo ricercatore ISMed-Cnr; R. Garibaldi, docente Università di Bergamo e presidente Associazione italiana turismo gastronomico; R. Micera, ricercatore Rtd-b in economia e gestione delle imprese Università della Basilicata

Ora: 10.25

Global Village Arena – P. A2

The Turbolent Connection: l’incidenza del cambiamento climatico sulla domanda dei viaggiatori

Relatori: A. Pezzano, esperto nella gestione delle destinazioni; N. Polliotto, digital project manager e brand strategist; C. Ramaciotti, direttore commerciale Mabrian Technologies

Ora: 10.25

BeActive Arena – P. C4

Inseguire i turisti peggiori per un pianeta migliore

Relatori: E. Taveri, chief visionary officer di Destination Makers

Ora: 10.30

Sala Diotallevi 2 – Hall Sud

Le trappole dei dati nel digital marketing

Relatori: V. Dionisi, founder e ceo Insightup

Ora: 11.00

Sala Diotallevi 2 – Hall Sud

Data Intelligence, il nuovo vantaggio competitivo

Relatori: V. Dionisi; A. Scopelliti, machine learning engineer; C. Camerano, sales&marketing consultant

Ora: 11.00

Sala Cedro – Hall Ovest

Intelligenza artificiale nel turismo: tre applicazioni

Relatori: A. Miotto, ceo e cofounder di Just Good Tourism; G. Toschi, senior project manager

Ora: 11.45

Open Air Arena – P. B5

Evoluzione eco-sostenibile del camping

Relatori: M. Capotorto e L. Trabattoni, Università Pavia; M. Facchini, imprenditrice; M. Federzoni, Banca Intesa San Paolo; S. Nirta, ingegnere; S. Redaelli, Crippaconcept

Ora: 12.00

Main Arena – Hall Sud

Opening ceremony 2023

Ora: 12.00

Speakers corner – P. C1

Crescita del cicloturismo per l’hospitality: i numeri dell’Isnart

Relatori: P. Bulleri, managing director Isnart; M. Benio, presidente Urat (Unione ristoratori e albergatori del Lago Trasimeno); D. Damiani, responsabile pr&sales promotion Repower Italia

Ora: 13.00

Global Village Arena – P. A2

Colloquio perfetto per attrarre i giovani nell’avvincente mondo delle agenzie di viaggi

A cura di Fto

Ora: 13.00

Open Air Arena – P. B5

Accoglienza eco-sensibile. Nuove soluzioni glamping

Relatori: V. Chiesa, tourism business strategist

Ora: 14.15

BeActive Arena – P. C4

La vacanza in barca per viaggiare in modo sostenibile e slow

Relatori: F. Di Filippo, dirigente servizio sviluppo locale ed economia ittica, coordinatore tecnico Commissione turismo e industria alberghiera Conferenza Regioni e Province autonome; B. Casagrande, segretario generale Ministero del turismo; P. Marghegiani, dirigente turismo Regione Marche

Ora: 14.15

Global Village Arena – P. A2

Universo TikTok: dieci consigli per una campagna pubblicitaria d’effetto

Relatori: L. Guerra, digital marketing strategist, TikTok ads specialist

Ora: 15.00

Sala Noce – Hall A6

2024, ritorno alla normalità. Compagnie aeree, aeroporti e operatori a confronto

Relatori: C. Chiaramonti, moderatrice e componente Giunta nazionale Fiavet con delega ai Trasporti; M. De Laurentiis, direttore Enac tutela dei diritti passeggeri; T. Fumelli, Vp Italy sales Ita; F. Lucarelli, avvocato e consulente legale Fiavet; E. Mazzi, agente di viaggi

Ora: 15.15

Main Arena – Hall Sud

Talk aviation. Compagnie e aeroporti a confronto sulle sfide dell’inverno

Relatori: F. Andaloro, direttore vendite Air France Klm Italia; I. Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma; V. Rebasti, marketing director Volotea International

Ora: 15.30

Global Village Arena – P. A2

Smart tourism vs overtourism

Relatori: M. Lalli, ceo&founder The Data Appeal Company, chief group digital strategy officer Almawave; G. Manzi, sr Vp tourim&hospitality advisor; M. Romanelli, sales director Italy The Data Appel Company

Ora: 16.30

Sala Diotallevi 2 – Hall Sud

Turismo nell’era digitale. Quanto conta personalizzare i viaggi con le esperienze

Relatori: V. De Iscar, chief b2b sales officer Civitatis.com; A. Mazola, head of b2b travel agencies Civitatis.com; A. Benedetti, travel agencies team leader Italia Civitatis.com; V. Carmassi, affiliate &partnership account manager Italia Civitatis.com

Ora: 16.45

Global Village Arena – P. A2

Viaggi 2.0: il futuro delle agenzie di viaggi

A cura di Fto

12 OTTOBRE

Ora: 10.30

Global Village Arena – P. A2

Femminilizzazione dei viaggi

Relatori: M.R. De Chiara, vice direttrice vendite e marketing SHe Travel Club

Ora: 10.30

Sala Diotallevi 2 – Hall Sud

Lo spazio dati nel turismo. Nuovi modelli per la destinazione ideale?

Relatori: E. Colombo, presidente di Turismo Italia; A. Casadei, tourism practice manager, Almaviva, Sme cultura, turismo e sport; E. Di Raco, market research and statistics manager Enit; M. Labarile, funzionario Commissione europea; L. Succi, esperto di cicloturismo e web marketing per il turismo e lo sport

Ora: 10.30

Italy Arena – P. A5

Marketing senza fili. Fare strategia con WhatsApp

Relatori: A. Gallucci e M.R. Gallucci, WhatsApp marketing experts

Ora: 10.30

Pool Wide Arena – P. B1

Turismo outdoor: perché piace e piacerà

Relatori: F. Alessandria, presidente Assopiscine; A. Granzotto, presidente nazionale Faita Federcamping; A.M. Nucara, direttore generale Federalberghi

Ora: 10.30

Be Active Arena – P. C4

Il turismo logora chi non ce l’ha. Strategie di sviluppo fra cambiamento climatico e nuovi viaggiatori d’alta quota

Relatori: P. Fagioli, ufficio turismo Legambiente; V. Bonardo, responsabile Alpi Legambiente; M. Bussone, presidente Uncem; D. D’Amario, assessore al turismo della Regione Abruzzo; F. Dini, ufficio promozione Pefc Italia; M. Giovanzana, Terra di Mezzo; S. Lalli, economista e membro consiglio direttivo Assirm; A. Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente; A. Piazzi, presidente Federtrek

Ora: 10.30

Main Arena – Hall Sud

Crescita, sostenibilità e innovazione: la ricerca dell’Osservatorio Travel Innovation del PoliMI

Tra i relatori: E. Lorenzini e F.M. Renga, direttori Osservatorio innovazione digitale nel turismo; G. Bisesti, gm Europ Assistance Italia; P. Damantini, direttore business Alta Velocità Trenitalia; M. Gioieni, ad Allianz Partners Italia; M. Lalli, ceo&founder The Data Appeal Company; S. Testi, dg Gruppo Gattinoni; A. Yates, regional director South Emea Booking.com

Ora: 11.45

Italy Arena – P. A5

L’intelligenza artificiale entra in agenzia

Relatori: A. Mazzù, consulente, formatore, autore e creatore di contenuti

A cura di Fiavet

Ora: 11.45

Global Village Arena – P. A2

Come si viaggia oggi (e domani)?

Relatori: M. Fossati, direttore de La Cucina Italiana e head of content Condè Nast Traveller Italia; B. Lephilibert, fondatore e amministratore LightBlue Consulting; D. More, consulente e professore; A. Priante, direttore regionale per l’Europa dell’Unwto

Ora: 12.00

Sala Ravezzi 1 – Hall Sud

Turismo cultura in Europa. Progetti e proposte per il 2024

Ora: 12.00

Sala Diotallevi 2 – Hall Sud

European maritime days in Italia

Relatori: E. Di Raco, market research and statistics manager Enit; M.E. Rossi, direttore marketing e promozione global Enit; E. Ambrosi, project manager X23; M. Mazzi Boém, cofounder&innovation strategy director X23 The Innovazion Bakery; J. Hendrickx, founder of Travel without Plastic; A. Muntaser, project manager X23

A cura di Enit

Ora: 12.45

Main Arena – Hall Sud

Alla ricerca del tempo futuro

Relatori: L. Credaro, presidente Isnart; A. Arcese, coodinatore qualificazione imprese e territori, resp. comunicazione Isnart; S. Baiocco, ricercatrice in economia e gestione delle imprese Università degli Studi di Roma; R. Basili, coordinatore Sag Group Università degli Studi di Roma Tor Vergata; P. Bulleri, managing director Isnart

A cura di Isnart

Ora: 13.00

Sala Abete – Hall Ovest

Best Tourism Village 2022 Unwto

Relatori: R. Carniello, presidente Albergo Diffuso Sauris e Rete d’imprese Sauris-Zahre; A. Colle, sindaco di Sauris; F. Gorassini, responsabile ufficio turistico di Sauris; M. Testa, imprenditore sociale, ideatore Progetto Artés; G. Tosetto, destination developer; S. Varaschin, direttrice Albergo Diffuso

Ora: 13.30

BeActive Arena – P. C4

Oltre l’overtourism. Strumenti digitali per valorizzare le vie di pellegrinaggio

Relatori: V. Gaudiano, project developer Romea Strata – Fondazione Homo Viator; M. Lopez Nores, coordinator progetto rurAllure-Università di Vigo; J. Solano, fondatore e ceo di Gvam

Ora: 14.00

Ttg Next Room – Hall A6

Data intelligence, come trasformare dati in azione

Relatori: V. Dionisi, founder&ceo Insightup; A. Scopelliti, machine learning engineer

Ora: 14.00

Main Arena – Hall Sud

Cieli italiani, il futuro del turismo e del trasporto aereo in Italia

A cura di Fto

Ora: 14.00

Sala Noce – Hall Sud

Fatturazione e Ota: quali criticità per gli agenti di viaggi?

Relatori: C. Claudi, consulentetributaria Fiavet

A cura di Fiavet

Ora: 14.30

Sala Ravezzi 2 – Hall Sud

Overtourism: percezioni, realtà e soluzioni

Relatori: A. Preieti, docente di destination management all’Università di Firenze, direttore di sociometrica; M. Schiavon, presidente Federalberghi Veneto

Ora: 14.30

Global Village Arena – P. A2

Business travel. Quale creatività per disegnare un prodotto migliore?

Relatori: R. Caglia, moderatrice, ceo e fondatrice di Travel for business; E. Carlino, business travel head of sales Gattinoni; E. Gibertoni, global trave & events manager; M. Sapori, vice president sales, strategy&transformation, business development & sport Europe & North Africa; L. Spatola, head of sales Nbt

Ora: 15.30

Italy Arena – P. A5

Grandi eventi e sostenibilità

A cura di Enit

Ora: 15.45

Global village Arena – P. A2

Agenzie di viaggi incoming: istruzioni per conquistare il mercato internazionale

Relatori: R. Gentile, editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter; S. Bajona, ceo&founder Onirikos

Ora: 16.45

Open Air Arena – P. B5

Resort e villaggi: strategie di marketing

Relatori: G. Cerminara, esperto di marketing e creatore del modello Villaggio Sold Out; F. Mongiello, edupreneur e marketing specialist

Ora: 16.45

Italy Arena – P. A5

L’Italia che funziona: turismo made in Italy tra sostenibilità ed eccellenza

A cura di Fto

Ora: 17.00

Main Arena – Hall Sud

Trenitalia

A cura di Enit

13 OTTOBRE

Ora: 10.00

Sala Diotallevi 2 – Hall Sud

Midterm meeting eco-cruise Fu_Tour

A cura di Enit

Ora: 10.20

Italy Arena – P. A5

Pnrr – L’Europa per i giovani

Relatori: P. De Rose, economista esperto in politiche/programmi Ue, docente impresa turistica-mercati Int.li

Ora: 10.25

Main Arena – Hall Sud

Pagamenti elettronici. Tra smaterializzazione della moneta e nuova normalità

Relatori: M. Casadio, ceo Holipay; M. Ciccalè, travel director Scalapay; L. Pace, direttore centrale marketing e innovation, Compass Banca

Ora: 10.25

Design Area – P. D3

Assumere è un’utopia?

Relatori: F. Montaguti, senior researcher Ciset; M. Tamma, presidente Ciset e prof. associato Dipartimento management Università Ca’Foscari Venezia; I. Cherubin, dg sales&marketing Bi Holiday, ceo Bi Booking doo international tour operator, founder Bi Academy

Ora: 10.30

Ttg Next Room – Hall A6

ViaggiItalia – Come utilizzare la tecnologia per le destinazioni turistiche

Relatori: G. Campajola, componente Giunta Fiavet nazionale con delega incoming e innovazione digitale; M. Cossu, board member Destination Italia

Ora: 11.45

Global Village Arena – P. A2

Perché le agenzie di viaggi devono imparare ad andare d’accordo con influencer, ambassador e guru

Relatori: R. Gentile; D. Spinelli, head of digital marketin Idee Per Viaggiare

Ora: 11.45

BeActive Arena – P. C4

Turismo senza barriere

Relatori: V. Tomirotti, giornalista e attivista del mondo disability

Ora: 12.00

Sala Ravezzi 2 – Hall Sud

Il territorio e il ruolo degli operatori e delle associazioni nella costruzione di un turismo responsabile

Relatori: P. Battilani, Cat Università di Bologna; V. Messina, presidente nazionale Assoturismo Confesercenti; B. Simonetti, professore associato di statistica Università del Sannio; L. Raia, dg dell’Agenzia regionale Campania turismo; L. Varra, professore associato di org. aziendale, dipartimento Scienze per l’economia e l’impresa Unifi

Ora: 13.00

Italy Arena – P. A5

I grandi eventi come strumenti di marketing turistico

Relatori: S. Ferrari, docente universitaria (Unical), marketing del turismo e territoriale