Turbanitalia rilancia sulla Turchia con Start Promotion

Lo storico tour operator specializzato in viaggi in Turchia Turbanitalia è tornato in gioco grazie alla collaborazione di Start Promotion.

Il brand nato nel 1982 – che per 41 anni ha rappresentato per il mercato italiano il punto di riferimento per i viaggi in Turchia – è diventato nel 2022 Turbanitalia by Start Promotion, dopo aver avuto un rallentamento e infine uno stop delle attività durato circa cinque anni, e iniziato nel 2017 con le ripercussioni sulla destinazione legate alla guerra in Siria.

Il t.o. si rilancia con tour culturali archeologici della Turchia, con una speciale cura nella programmazione (gestita da esperti) che da sempre lo contraddistingue, e assegnando i tour a guide specializzate a seconda del tipo di gruppo. Itinerari in grado di interessare i passeggeri per far conoscere loro i luoghi, i fatti, la storia, le curiosità e anche le usanze locali, cucina inclusa.

Dal 2005 la titolare dell’operatore è Müge Sakman, che ha acquisito la proprietà dal fondatore del t.0. Gep Bidone.

Formatasi in Italia negli studi e diventata grafica pubblicitaria, Sakman ha iniziato nel 1975 la professione di guida per i gruppi italiani in Turchia. Nel 1989 ha deciso di fondare a propria agenzia ricettiva (dmc) organizzando la programmazione e fornendo i servizi a numerosi operatori e agenzie italiane.

«Nel 2005 a seguito della volontà di cessare le attività della precedente proprietà di Turbanitalia, ho deciso di acquisire il tour operator – racconta Müge Sakman – che prima della chiusura contava su una ventina di collaboratori, fornendo pacchetti e servizi ad agenzie e network sia italiani che esteri. La crisi è iniziata nel 2017 con la guerra in Siria, poi c’è stato il Covid che ha bloccato tutto. Ma alla riapertura delle frontiere eravamo pronti e nel 2022 siamo ripartiti; il riscontro è stato buono e adesso vogliamo tornare a essere il punto di riferimento sulla destinazione».

IL NUOVO ASSETTO CON START PROMOTION

Turbanitalia si rinnova all’insegna della continuità, grazie all’incontro di due realtà accomunate dalla passione per il turismo di qualità e dalla volontà di confermare e rilanciare l’offerta vacanze in Turchia. «Il marchio Turbanitalia è commercializzato da Start Promotion, società milanese nata nel 1995, che condivide il know how, e negli anni ha saputo affiancare l’attività di turismo e incentive a una forte linea congressuale e di event organization – spiega Sakman – Questo ha dato origine alla nuova denominazione Turbanitalia by Start Promotion. Questa collaborazione ci permette di concentrarci sulla parte tecnica e operativa dei tour, affidando al team di Start Promotion la gestione di aspetti come la contabilità, la fatturazione, le assicurazioni».

La qualità accessibile «che ha sempre ispirato l’offerta Turbanitalia non solo sarà mantenuta e messa a disposizione delle agenzie con tariffe speciali Pegasus Airlines e Turkish Airlines, strutture alberghiere selezionate, assistenza al cliente a 360°, logistica e altri servizi gestiti da fornitori seri ed affidabili, ma aumenterà la cura del prodotto sia in programmazione che in loco», aggiunge.

LA PROGRAMMAZIONE TURCHIA

Come da consuetudine, la programmazione del t.o. attualmente copre quasi tutto il territorio turco. «Ultimamente abbiamo aggiunto itinerari per la Mesopotamia settentrionale, arricchendo così programmi già interessanti e consolidati, ma aggiungendo con le visite ai reperti archeologici di recente scoperta, come Gobeklitepe che hanno cambiato la storia del culto religioso, un plus di sicuro, grande appeal», prosegue Sakman.

Gran parte dei tour sono su base settimanale e, soprattutto, garantiti. «Offriamo ottimo rapporto qualità prezzo – dice – Le sistemazioni alberghiere sono centralissime tali da permettere all’ospite di muoversi anche individualmente in tranquillità e sicurezza. Così come la scelta degli alberghi sul mar Mediterraneo ed Egeo è accurata e adatta al gusto italiano, senza dimenticare le ulteriori proposte che vedono grandi classici per la Turchia come le crociere in caicco, imbarcazioni tipiche in legno costruiti dagli artigiani locali».

Infine, i famosi cataloghi gialli (come li chiamavano le agenzie) di oltre 100 pagine non vengono più stampati, ma sono disponibili in versione digital sul sito.