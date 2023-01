Turespaña, il Destination Talent Award 2022 va alla Gen Z e petfriendly

Sono i giovani a tracciare il futuro turistico della Spagna: è il segnale forte proveniente dalla seconda edizione del Destination Talent Award, evento ideato da BeAcademy e promosso e organizzato in collaborazione con Mpi Italia Chapter per Turespaña, protagonista dell’edizione 2022 e che ha visto, durante la serata che ha radunato oltre 60 planner e operatori del turismo e degli eventi al Radisson Blu Ghr Rome, assegnare il Destination Talent Award 2022 al progetto “Generazione Z e Petfriendly”, visto come sintesi di due nuove nicchie turistiche per il piano d’azione 2023 dell’ente spagnolo.

«Siamo orgogliosi dell’apprezzamento ricevuto dall’intenso lavoro svolto dai nostri masterini Them 2022 – ha dichiarato Alessia Di Raimondo, cofounder e direttrice della BeAcademy – Meritato il premio per il team vincitore, anche se è stata difficilissima la scelta tra le proposte presentate da tutti i partecipanti, egregiamente coordinati dai docenti dell’Ateneo di Messina, che ringraziamo per la preziosa collaborazione».

«Durante la premiazione – ha commentato Gonzalo Ceballos, direttore ufficio di Roma dell’Ente del turismo spagnolo – ci sono stati anche momenti di riflessione molto interessanti riguardo il futuro del turismo negli ambiti della sostenibilità, l’accessibilità e come vengono comunicati in questi ambiti le destinazioni turistiche, tenendo presente che oramai viviamo in una società iperconnessa».

«I quattro team hanno portato avanti dei progetti su quattro linee di sviluppo turistico per la destinazione Spagna, individuando criticità attuali e proponendo soluzioni, che sono l’input perfetto per l’implementazione all’interno della strategia di promozione e marketing di Turespaña. Il progetto vincitore dedicato alle nuove nicchie di mercato: Generazione Z e Petfriendly, offre interessanti spunti di riflessione oltre a un’analisi approfondita dei principali stakeholder italiani e spagnoli. Il team ha realizzato un lavoro che consentirà senza dubbi di essere adattato per svilupparlo come attività di promozione dell’ente nel 2023», ha concluso Ceballos.