Turisanda lancia Travelling, la nuova serie di itinerari individuali

Esclusiva, intima e libera. Intorno a questi tre principi ruota l’esperienza firmata Travelling, la nuova collezione di itinerari individuali lanciata da Turisanda1924, lo storico brand del turismo italiano che proprio quest’anno ha compiuto 100 anni.

Travelling intende soddisfare il desiderio di chi cerca un’alternativa ai tour di gruppo e vuole viaggiare in autonomia. Nati dall’idea di rendere individuale l’esperienza dei “Voyager” – altra linea del brand – i programmi Travelling sono studiati nei minimi dettagli: dalla definizione dell’itinerario alla prenotazione di trasferimenti, dai pernottamenti alle esperienze più esclusive. Tutto è curato dagli esperti Travel Designer di Turisanda1924, che hanno cercato i servizi più emozionanti.

I viaggiatori potranno partire in totale indipendenza, in compagnia di chi desiderano, seguendo i propri ritmi e interessi, vivendo la destinazione in totale libertà. Le partenze sono pensate per piccoli gruppi che – pur alloggiando nelle stesse strutture – potranno godere della massima autonomia e, in aggiunta a un programma di esperienze uniche già incluse nel pacchetto, avranno a disposizione tanto tempo libero. Inoltre, un assistente dedicato accoglierà gli ospiti sin dal primo giorno, in hotel o in aeroporto, illustrando a ognuno le tappe del proprio viaggio e fornendo supporto e assistenza in ogni momento della vacanza.

Le prime partenze Travelling a dicembre 2024, la maggior parte tra la tarda primavera e l’estate. Le mete protagoniste saranno gli Stati Uniti con New York e la West Coast, il Messico, il Perù, l’Egitto, il Sudafrica, la Namibia, la Thailandia, il Giappone, l’Indonesia e Singapore. Dieci destinazioni e ventuno itinerari concepiti per vivere un viaggio intimo ed esclusivo con esperienze autentiche attraverso la scoperta di nuove culture e l’incontro con le popolazioni locali.

Dalla visita in Sudafrica con Christo Brand, ex guardia carceraria e amico di Nelson Mandela, all’incontro e interazione con una giovane maiko (apprendista geisha) a Kyoto, fino all’aperitivo al tramonto all’interno di una capsula del Singapore Flyer: queste e tante altre esperienze indimenticabili faranno vivere momenti unici.

Le novità Turisanda1924 per la nuova stagione però non finiscono qui e si arricchiscono di mete inedite, tra cui la Corea del Sud, firmata Voyager, la speciale linea di tour di gruppo pensata per tutti coloro che vogliono conoscere a fondo cultura e particolarità delle destinazioni accompagnati da guide esperte. Da Seoul inizia una delle proposte firmate Turisanda1924 alla scoperta di un Paese affascinante e di un popolo accogliente, passando per Gyeongju e arrivando fino a Busan. Il tour ha una durata di 9 giorni e 7 notti, con partenze previste da maggio a ottobre 2025, per un minimo garantito di 2 partecipanti e un massimo di 16.

Altra destinazione che va ad aggiungersi al catalogo Turisanda1924 è l’Isola di Rodrigues, al largo delle coste di Mauritius, rifugio perfetto per gli amanti della natura, dove poter scoprire le meraviglie nascoste delle acque cristalline dell’Île aux Chats e praticare windsurf e kitesurf. A rendere ancora più unico questo soggiorno è il Constance Tekoma, un lussuoso resort situato a solo un’ora e mezza di volo da Mauritius.

Il prossimo anno vedrà anche il ritorno della Cina, con tre itinerari Voyagerprogettati per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore, con partenze programmate da aprile a ottobre 2025 e differenti possibilità di durata tra cui scegliere. Si parte sempre da Pechino e in talune proposte ci si spinge verso la parte sud del Paese per cogliere una dimensione più rurale e paesaggistica, assolutamente inaspettata. Si termina a Shanghai, città futuristica e nuovo approdo per artisti emergenti.

Infine, dopo il successo del grande Basket Nba dello scorso anno, l’offerta di Made by Turisanda dedicata agli eventi sportivi più affascinanti al mondo si arricchisce includendo anche tennis, Formula 1 e MotoGp. Si confermano, inoltre, le lussuose crociere sul Nilo, che ha già registrato il tutto esaurito per le partenze di Capodanno. A bordo delle eleganti motonavi Tia e Gemma, gli ospiti potranno vivere una navigazione intima (con sole 25 cabine disponibili) ed esclusiva alla scoperta di siti archeologici millenari.

Dopo la collezione di viaggi limited edition “Signature – Once in a Lifetime”, ideata per celebrare il suo primo centenario, Turisanda1924 continua a stupire e a innovare con proposte di viaggi su misura in grado di soddisfare le esigenze di ciascun cliente, per un’idea di vacanza che sappia regalare esperienze uniche.