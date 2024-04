Turisanda1924, un secolo di viaggi con “Once in a Lifetime”

Una collezione di viaggi limited edition “Signature – Once in a Lifetime”, raccolti in un raffinato coffee table book. Festeggia così i suoi primi 100 anni Turisanda1924, lo storico brand del turismo italiano che fa parte di Alpitour World. Sinonimo di lusso e autenticità, il tour operator ha sempre saputo reinventarsi proponendo nuovi stili di viaggio, divenendo espressione di esplorazione di territori, itinerari terrestri e marini inediti.

Per costruire questa collezione Turisanda1924 si è affidata al richiamo dei luoghi più affascinanti del mondo, lasciandosi raccontare da 5 ambassador d’eccezione: Christian Greco, egittologo e direttore del Museo Egizio di Torino, Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, Pablo Trincia, giornalista, e Filippa Lagerbäck, conduttrice televisiva.

Le loro parole sono il preludio a una collezione di avventure irripetibili attraverso 35 itinerari unici, per cui è prevista una sola partenza, che si snodano lungo 6 rotte geografiche, dedicati a piccoli gruppi di 10-15 partecipanti. Partendo dal Nord Europa, per scoprire il fascino delle Aurore, passando dal Nord Africa alla Penisola Arabica attraverso Tunisia, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; dall’outback all’India, tra gli spazi sconfinati dell’Australia e il sud-est asiatico; dal Capo a Mombasa, alla scoperta del continente africano percorrendo il Tropico del Capricorno e la linea dell’Equatore; dal Sol Levante alla rotta panamericana, passando per Giappone, Canada, Stati Uniti e America Latina, fino alla possibilità di conoscere i sapori d’Oriente partendo dall’Italia verso la Penisola balcanica e il Caucaso.

Per ognuno degli itinerari proposti gli hotel e i resort sono stati selezionati per vivere al meglio la destinazione, con guide professionali, che parlano italiano e conoscono i luoghi da visitare, capaci di coinvolgere al meglio i singoli partecipanti.

Inoltre, per sei tour – uno per ciascuna delle rotte geografiche – all’unicità dell’esperienza si unisce la possibilità di viverla insieme a compagni di viaggio speciali: fotografi, travel blogger, esperti di avventure on the road, scrittori, storyteller che racconteranno tutto sui loro profili social.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di webershandwickitalia.