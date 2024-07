Turismi.Ai alza il sipario: i piani della rete guidata da Colombo

Il turismo si apre all’intelligenza artificiale aggiungendo un tassello al processo di innovazione digitale che interessa da tempo il settore. Nel Travel Innovation Hub del Gruppo Bluvacanze a Milano, è stata presentata Turismi.Ai, una rete di aziende, università, associazioni e ambassador per condividere l’impegno nell’innovazione e nel digitale, di cui l’intelligenza artificiale è (solo) la frontiera più attuale.

I soci fondatori di Turismi.Ai sono Edoardo Colombo, esperto di innovazione specializzato nella trasformazione digitale del turismo per la Pubblica Amministrazione e per le imprese; Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo Confindustria; Mirko Lalli, fondatore di The Data Appeal Company.

L’associazione si impegnerà a promuovere la ricerca di soluzioni specificamente adattate alle esigenze del turismo, organizzare workshop e seminari per formare i professionisti del settore sull’utilizzo dell’Ai e sviluppare sistemi che contribuiscano alla sostenibilità del settore attraverso l’adozione di tecnologie Ai. Durante il G7 Turismo di metà novembre a Firenze, verrà presentato un position paper a supporto delle iniziative previste in occasione del summit che avrà un focus proprio sull’Ai.

Turismi.Ai vede la partecipazione del Gruppo Bluvacanze, di proprietà di Msc Cruises, già dal 2018 impegnata in un articolato percorso di trasformazione digitale. «Abbiamo immediatamente voluto far parte di questo nuovo network di condivisione di esperienze sull’intelligenza artificiale – dichiara Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze – perché siamo profondamente convinti che agenzie di viaggi, tour operator e travel management company trarranno benefici importanti dall’integrazione dell’Ai nelle loro operazioni quotidiane».

«L’intelligenza artificiale è una grande rivoluzione in tutti i settori ed è dunque opportuno e doveroso porre l’attenzione – incalza Edoardo Colombo, presidente di Turismi.Ai che aggiunge – Il nostro approccio si basa sul modello del cluster, per favorire la collaborazione e la condivisione di competenze tra diverse realtà, non solo aziende del turismo ma anche big tech e provider di tecnologie, di pagamenti digitali, il mondo accademico e della formazione professionale specializzata, istituzioni culturali e naturalmente stakeholder del turismo».

A oggi, un centinaio di aziende ed enti compongono il sodalizio (l’elenco completo è sul sito web Turismi.Ai), insieme ad alcuni ambassador, personalità e manager che si qualificano per l’impegno nell’innovare il travel in tutti i suoi comparti.

La rivoluzione è già in atto da tempo. Basti pensare che «una ricerca di qualche settimana su come i viaggiatori utilizzano la tecnologia ha rilevato che il 49,7% usa l’Ai per farsi aiutare nell’organizzazione dei viaggi», interviene Mirko Lalli, vicepresidente di Turismi.Ai, che in collegamento da Lisbona pone l’accento sull’importanza di utilizzarla per un approccio sempre più data driven nel comparto turistico.

«L’intelligenza artificiale, facendo leva sui dati, è un alleato fondamentale in questo processo – aggiunge il vicepresidente – Offre soluzioni che non solo anticipano le tendenze del mercato, ma ottimizzano la produttività, elevando l’efficacia complessiva attraverso decisioni basate su dati concreti».

E, a proposito di dati, Alessandra Priante, presidente di Enit, evidenzia la necessità di una valutazione qualitativa: «I dati su cui ci siamo basati finora sono obsoleti – dichiara – Contare semplicemente le presenze è un dato vuoto e inutile, occorre un’elaborazione intelligente, così come è inutile concentrarsi sul gap rispetto ad altri Paesi. È il momento della consapevolezza su ciò che siamo in grado di fare. Confido che Turismi.Ai potrà offrire stimoli e progettualità utili al nostro settore, sia per migliorare l’esperienza dei viaggiatori sia per promuovere pratiche sostenibili».