Turismo, bilaterale a Milano fra Santanchè e il ministro del Kazakhstan

Una condivisione di esperienze e competenze per creare una sinergia strategica che possa esser fonte di sviluppo per Italia e Kazakhstan. È stato il tema attorno al quale è ruotato, oggi a Milano, il Forum “Trade Investment opportunities on the Road to Kazakhstan“, l’incontro bilaterale tra il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il ministro del Commercio Shakkalyiev e vice ministro del Turismo Yerkinbayev, finalizzato al consolidamento della partnership fra i due Paesi in ambito turistico.

Santanchè ha accolto la proposta di realizzare in Kazakhstan nel 2025 un forum tra operatori turistici dei due Paesi.

«Il Kazakhstan è il nostro ponte per l’Asia centrale, tornata centrale nello scacchiere mondiale – ha voluto sottolineare la titolare del Mitur – È un punto di contatto forte che offre opportunità non solo economiche ma anche turistiche. Siamo pronti a scambiare le nostre esperienze nel quadro di una sinergia vantaggiosa sia per l’Italia, sia per il Kazakhstan».

IL KAZAKHSTAN A RIMINI

Lo stesso Forum sarà replicato a Ttg Travel Experience, mercoledì 9 ottobre alle 11 all’Abete Conference Room della Fiera di Rimini. L’evento, organizzato da Neos, sarà l’occasione per Neos, Francorosso, Visit Almaty e Kazakh Tourism di presentare le attrazioni del Kazakhstan, illustrando le esperienze di viaggio che il Paese offre.

Per Alpitour World parteciperanno Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos, e Carla Zanella, contracting manager-mainstream del Brand Francorosso.