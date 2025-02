“Turismo climate-sensitive”, l’ebook di Enit

A Bit 2025, il 10 febbraio scorso, presso lo stand di Enit si sono accesi i riflettori su un tema cruciale per il futuro del settore turistico: la sostenibilità climatica. Durante l’evento è stato presentato “Turismo: l’innovazione climate-sustainable”, il secondo e-book del progetto di ricerca “Turismo climate-sensitive” promosso da Enit in collaborazione con Studio Giaccardi & Associati e Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura di Torino.

L’incontro ha visto gli interventi di figure di spicco del settore: dopo i saluti dell’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, sono intervenuti Paola Borrione, direttore di ricerca e presidente della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, Giuseppe Giaccardi, coordinatore scientifico del progetto, ed Elena Di Raco, responsabile del Centro Studi Enit Spa. A concludere la presentazione Barbara Casagrande, segretario generale del ministero del Turismo.

Secondo le ricerche di Eurobarometro e Unwto, oltre il 65-70% dei turisti europei considera i fattori climatici un elemento determinante nelle proprie scelte di viaggio. Un dato confermato anche dall’indagine Enit, che evidenzia come turisti e operatori attribuiscano all’impatto del clima sulla vacanza un’importanza superiore a 4 su 5.

Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, secondo i dati di Copernicus, con temperature in costante aumento da oltre un decennio. «Il clima sta cambiando e questo porta a delle modifiche rilevanti alle abitudini di vita delle persone anche per quanto riguarda le attitudini legate al viaggio – la premessa di Jelinic – Come Enit riteniamo fondamentale capire cosa stia succedendo attraverso dati concreti e quali saranno ipotetiche previsioni per il futuro. Dobbiamo prendere atto di quello che succede e dell’impatto sulle destinazioni turistiche e immaginare come il settore turistico potrebbe evolversi nel prossimo futuro e in quale direzione andare».

L’indagine ha coinvolto un ampio campione di aziende e professionisti del settore in Italia, al fine di valutare la loro percezione riguardo alla situazione in generale, alla necessità di risposte tempestive e ai rischi associati ai cambiamenti climatici su cui è urgente intervenire.

Non basta più parlare di turismo sostenibile: eventi estremi come la tempesta Dana, una delle alluvioni più distruttive mai avvenute in Europa che ha colpito Valencia nel 2024 – proprio nell’anno in cui era stata riconosciuta come “European Green Capital” – hanno dimostrato che la sostenibilità, da sola, non è sufficiente a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Durante la presentazione è stata ribadita l’importanza di costruire un’offerta turistica “climate-sustainable”, capace di garantire esperienze di viaggio sicure, flessibili e adatte a nuove esigenze climatiche. Diventa dunque essenziale per gli operatori adottare strategie di adattamento che puntino non solo sulla destagionalizzazione ma anche sulla diversificazione dell’offerta turistica.

Un ruolo chiave sarà svolto dalla comunicazione, che dovrà adottare nuovi approcci per raccontare le destinazioni in modo efficace, accompagnando il viaggiatore in ogni fase del percorso: dal momento in cui inizia a sognare la meta, alla ricerca di informazioni, fino alla prenotazione e alla concreta esperienza di viaggio.

L’ebook “Turismo: l’innovazione climate-sustainable” si pone quindi come uno strumento fondamentale per gli operatori del settore, offrendo dati, strategie e spunti di riflessione per affrontare una trasformazione ineluttabile.