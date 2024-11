Turismo congressuale, Italia prima in Europa

Il nostro Paese è al primo posto in Europa ed è secondo al mondo per numero di congressi svolti nel corso del 2023; le ultime proiezioni confermano il posizionamento anche per il 2024, con un totale di 540 appuntamenti già fatti, contro i 459 della Germania e i 459 della Spagna. Dati che certificano la forza di un settore che contribuisce per circa il 20% all’intero dei flussi turistici nazionali.

È quanto è emerso durante la quarta edizione di “Italian Knowledge Leaders”, evento organizzato da Convention Bureau Italia, con il supporto della Conferenza dei rettori delle università italiane, che ha visto riuniti il 26 novembre, nella città di Roma presso il Campidoglio, l’industria del turismo congressuale con la presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, di Alessandro Onorato, assessore al Turismo del comune di Roma, e di un rappresentante di Enit.

«Siamo orgogliosi di essere al vertice in Europa per i congressi, un riconoscimento che riflette il nostro impegno costante nella promozione del turismo e nella valorizzazione delle nostre eccellenze – commenta Daniela Santanchè – E continueremo a lavorare per garantire che l’Italia rimanga un punto di riferimento internazionale per il turismo congressuale, investendo in infrastrutture e nella formazione dei nostri professionisti».