Turismo e cambiamenti climatici, per Enit e Astoi serve percorso condiviso

Due dati di fatto che non si possono più ignorare: l’effetto serra non diminuisce e sta prendendo forma una vera e propria migrazione di flussi turistici dal Mediterraneo al Nord Europa. Uno scenario che ha indotto gli analisti dello Studio Giaccardi & Associati, accademici dell’Università Bocconi e ricercatori dell’Enit ad avviare un progetto di ricerca, Tourism Climate Sensitive, presentato alla fiera di Rimini da Giuseppe Giaccardi, ceo dell’omonimo studio, ed Elena Di Raco, responsabile Ufficio studi Enit, per condividere insieme agli operatori del settore un percorso comune per fronteggiare il possibile allontanamento della clientela turistica da talune destinazioni colpite maggiormente di altre dall’emergenza climatica. In linea con il progetto europeo Cool Noons di cui abbiamo scritto nelle scorse settimane.

La ricerca si è focalizzata su destinazioni e imprese: sono state studiate 10 mete, tra le quali Norvegia, Valencia e sette aziende turistiche. In Italia il test è stato fatto su quattro località: Rimini (per il prodotto mare), Firenze (città d’arte), Cortina (montagna) e Bari (aree metropolitane).

Dallo studio è emerso che l’impatto del clima sulle vacanze sarà molto importante per l’80% dei turisti e il fattore ambientale influenzerà le scelte e le attività degli stessi tour operator.

Riguardo poi ai rischi, quelli più gravi indicati da turisti e operatori sono inondazioni, nubifragi, siccità, scarsità d’acqua e danni alle infrastrutture. In particolare, poi, sono le temperature superiori ai 40 gradi a penalizzare le destinazioni mare e la scarsità della neve che già ora sta determinando la “riconversione” di molte località montane, rilanciando nuove forme di soggiorno autunnale e invernale. Gli stessi cambiamenti climatici lasciano spazio a forme di turismi alternativi come l’outdoor, il cicloturismo e l’enogastronomia.

Nel commentare la ricerca la presidente di Enit, Alessandra Priante, ha detto: «La marketing intelligence ci consente si individuare i trend e operare di conseguenza e quello dell’analisi del cambiamento climatico è uno dei passaggi-chiave perché sta avendo delle conseguenze nelle stagionalità e sta creando deficit di domanda. È dunque importante avere a disposizione buoni dati per prendere buone decisioni. Del resto, basta guardare gli indici che stanno adottando organismi come l’Onu che si pone obiettivi qualitativi e quantitativi proprio secondo l’analisi climatica. In Europa, un Paese come l’Austria ha innovato l’approccio adottando un indice di gradimento del turista: un parametro realizzato andando a parlare con le popolazioni residenti e con i turisti ospiti, facendolo diventare una preziosa e determinante misura di valutazione di come il turismo viene percepito dagli ospiti. Con simili indici e con osservatori mirati possiamo cogliere l’opportunità di orientare i flussi seguendo anche i condizionamenti climatici».

E anche il professor Rodolfo Baggio della Bocconi ha tenuto a precisare che «i turisti sono molto sensibili al clima: e le loro eventuali insoddisfazioni possono creare danni alla stessa destinazione. Grazie a questi studi ora sappiamo meglio quel che può succedere e influenzare i flussi turistici. E di conseguenza cambiano le stagionalità. Ma come si può rispondere? Possiamo mettere in campo azioni di mitigazione da parte dei Governi e per fronteggiare queste situazioni si può fare riferimento ai modelli di clima e parametri con info da utilizzare per poter stilare l’indice climatico turistico, utilizzato per capire in che modo e quanto certe condizioni climatiche siano favorevoli o meno al turista. Un indice utile anche per far capire al turista quel che può fare in vacanza e quel che deve rinunciare a fare».

Ma di fronte a questo scenario i tour operator hanno contezza dell’importanza del fattore climatico? Alla domanda chiave ha cercato di dare risposte esaustive Pier Ezhaya, presidente Astoi, sottolineando che: «La consapevolezza tra i t.o. c’è. Del resto, basta guardare come si è evoluto il fenomeno turistico: nel 1950 si contavano nel mondo poco più di 25 milioni di turisti-viaggiatori, diventata centinaia di milioni negli anni ’90 e ora in prospettiva 2030, si stimano 1,7 miliardi di viaggiatori. È evidente che tutto questo avrà un forte impatto sull’ambiente e sul clima. Gran parte di importanti operatori hanno già avviato il percorso verso il traguardo di emissioni zero entro il 2050, e come tutti i grandi problemi occorre una risposta corale e non la corsa di qualche singolo. In Astoi la maggior parte delle aziende ha già varato un programma di emissioni zero e presto anche le piccole lo faranno. E tutto questo lo si dovrà fare per effetto delle implicazioni di altri soggetti produttivi come compagnie aeree e albergatori».

Ezhaya ha poi precisato che molti t.o. si son già chiesti se gli effetti climatici cambieranno la domanda, le abitudini dei clienti: «Ebbene sì, ma purtroppo ci sono anche risposte ancora disordinate. Di certo non possiamo sospendere la mobilità delle persone, ma è altrettanto vitale porci il problema della gestione dei flussi. Un esempio pratico? Il prossimo anno, nel trasporto aereo, sarà obbligatorio l’utilizzo di almeno il 2% di carburante Saf nei cieli europei: è un primo piccolo ma significativo passo. Ma è altrettanto corretto precisare che i programmi di sostenibilità son tutti giusti purché si verifichino due condizioni: che siano operativamente possibili ed economicamente sostenibili. Questo perché oggi, una tonnellata di Saf costa 5 volte il corrispettivo quantitativo del cherosene tradizionale, e allora ci si chiede: chi lo deve pagare?».

«In ultimo – ha concluso Ezhaya – c’è la politica e ci sono i governi: credo che un governo non debba essere controllore e sanzionatore ma un leader che guidi, accompagni i soggetti e le imprese alle sfide della sostenibilità. In altre parole i costi e gli oneri non possono ricadere solo sulle spalle delle aziende. Queste ultime vanno aiutate a livello fiscale e soprattutto vanno sostenute nella formazione perché c’è ancora inconsapevolezza e ignoranza sul tema».