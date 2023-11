Turismo in Medio Oriente, accordo Oman-Ras Al Khaimah

Il Wtm 2023 di Londra è stato protagonista anche della firma di una partnership strategica tra Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) e Oman Tourism Development Company (Omran Group). I due Paesi hanno siglato un memorandum of understanding (MoU) per avviare sinergicamente iniziative di marketing e promozione turistica tra il Governatorato del Musandam, nel Sultanato dell’Oman, e l’Emirato di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti.

Siglato da Raki Phillips, chief executive officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, e da Hashil Obaid Al Mahrouqi, chief executive officer di Omran Group, il MoU rappresenta la piattaforma ufficiale attraverso la quale entrambe le parti possono collaborare per sviluppare iniziative volte ad attrarre un maggior numero di visitatori internazionali.

L’obiettivo è posizionare Ras Al Khaimah e Musandam come destinazioni turistiche globali, leader in Medio Oriente. L’accordo prevede che le due organizzazioni operino insieme per ottimizzare la visita di entrambe le mete in un unico viaggio: agevolazione nell’accesso ai trasporti, sviluppo di disposizioni favorevoli in materia di visti per i viaggiatori internazionali che desiderano visitare entrambe le destinazioni, introduzione di pacchetti turistici, offerte e opportunità di partnership.

I due Paesi sono separati da un viaggio in auto di soli 90 minuti e una catena montuosa in comune, i monti Hajar, oltre a una serie di altri paesaggi naturali condivisi. Inoltre, il patrimonio culturale e i legami storici intrecciati tra i due Paesi possono arricchire e rafforzare questa collaborazione.

«Questo accordo, primo nel suo genere, si basa su una straordinaria collaborazione tra Ras Al Khaimah e il vicino Governatorato del Musandam – dichiara Raki Phillips – Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Omran su attività di promozione trasversali che non solo metteranno in mostra le distinte offerte turistiche delle nostre destinazioni, ma sensibilizzeranno anche i visitatori internazionali sull’ampia gamma di attrazioni turistiche del Golfo».

Hashil Obaid Al Mahrouqi ha aggiunto: «È per noi un grande piacere collaborare con Ras Al Khaimah Tourism Development Authority. Questo MoU sottolinea il ruolo fondamentale che le autorità turistiche svolgono nella valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale. Attraverso i nostri sforzi congiunti, puntiamo a creare esperienze distintive e innovative per i viaggiatori globali, rafforzando ulteriormente il fascino della nostra regione».