Turismo organizzato, intesa Etoa-Fto

Protocollo d’intesa tra Fto – Federazione Turismo Organizzato ed Etoa, l’associazione europea del turismo. L’obiettivo? Sviluppare congiuntamente attività a favore dell’industria turistica organizzata: tra i principali contenuti del documento c’è la possibilità di avviare azioni condivise a livello istituzionale e di creare occasioni di networking tra i propri associati.

«Negli ultimi due anni la nostra federazione ha fatto un progresso straordinario a livello di rappresentanza territoriale e internazionale – ha dichiarato il presidente di Fto, Franco Gattinoni – Queste due aree di sviluppo, che viaggiano in parallelo, ci consentono di accrescere il valore offerto ai nostri soci e di comunicare in modo più efficace il valore aggiunto del turismo organizzato. Grazie a un contatto diretto e costante con le associazioni e gli operatori di tutto il mondo e al nostro ruolo attivo in Ectaa, possiamo favorire occasioni di networking, condividere le informazioni e best practice e presidiare le attività istituzionali a livello europeo. In questa direzione va anche la nuova collaborazione con Etoa, che ci permetterà di accrescere ulteriormente il nostro ruolo e il contribuito nel dialogo con le destinazioni italiane, nella definizione della governance e delle regole che tengano in debito conto il ruolo e l’importanza che agenzie di viaggi e tour operator possono offrire in un’ottica di promozione e sostenibilità dei territori e di chi ci vive e lavora».

Così, invece, Tim Fairhurst, direttore generale Etoa: «Il turismo organizzato dovrebbe essere parte della soluzione per i destination manager che cercano di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica sui territori. I buyer internazionali di Etoa portano in Italia il turismo culturale durante tutto l’anno. Affrontano crescenti sfide operative, dalla bigliettazione agli accessi alle città. Una sostenibile economia del turismo è importante per l’Italia e diventa quindi essenziale che sia meglio integrata nella pianificazione strategica. Siamo lieti di collaborare con Fto per mantenere gli interessi del settore in cima all’agenda delle priorità del turismo, fornire opportunità commerciali e lavorare con gli stakeholder locali per massimizzare il vantaggio reciproco».