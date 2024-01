Turismo over 65, il governo stanzia cinque milioni

#NomadiModerni a rapporto: sette viaggi trendy per il 2024 Uscire dalla propria confort zone per avventurarsi in esplorazioni all’insegna della scoperta e della conoscenza dei posti visitati, continuando ad innamorarsi del mondo e della propria sete di viaggiare: per... The post #NomadiModerni a rapporto: sette viaggi trendy per il 2024 first appeared on ViaggiOff.

E intanto a Mauritius è ancora Capodanno A Mauritius i festeggiamenti non si fermano: archiviata la notte di San Silvestro e il Capodanno del 1° gennaio, è iniziato in realtà un ciclo ricco di appuntamenti culturali, in... The post E intanto a Mauritius è ancora Capodanno first appeared on ViaggiOff.

In Bhutan presto sorgerà la “Città della felicità”: il progetto del Re Drago Il Bhutan ha un’ambizione: costruire la città del futuro coniugando modernità economica e culturale con sostenibilità e rispetto delle tradizioni locali. Il progetto, per il quale il re Drago del... The post In Bhutan presto sorgerà la “Città della felicità”: il progetto del Re Drago first appeared on ViaggiOff.