Turismo scolastico in fiera alla Bitus di Salerno

Da oggi e fino al 4 ottobre c’è Bitus, la Borsa del turismo scolastico, promossa e sostenuta dalla Regione Campania, ospitata dal Comune di Salerno, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno. L’evento è ideato e organizzato da Domenico Maria Corrado de I Mercanti d’Arte e da CoopCulture, con ingaggio e contributo scientifico by Bto Educational e il sostegno dalla Bcc Banca Monte Pruno.

La fiera arriva sulla scia dell’avviso pubblico sui viaggi d’istruzione in Campania, in cui la Regione assegna la priorità di contributo agli istituti scolastici che, nella programmazione, prevedano di effettuare le iniziative del turismo scolastico articolate su almeno due pernottamenti nelle strutture ricettive campane, tra il primo novembre 2024 e il 31 marzo 2025.

«Accogliamo con soddisfazione la Borsa del turismo scolastico e della didattica fuori dalla classe – nota Alessandro Ferrara, assessore Attività produttive, turismo, eventi e innovazione del Comune di Salerno – che per la prima volta fa tappa nella nostra città. Da diversi anni siamo presenti alle principali manifestazioni fieristiche del comparto turistico, nella convinzione che siano un’importante occasione di promozione di una destinazione che, con le sue bellezze, la sua storia, la sua strategica posizione geografica e da quest’anno con il nuovo aeroporto, si è ormai consolidata nel panorama turistico nazionale ed internazionale».

«Il turismo scolastico – conclude Ferrara – è un’importante risorsa economica e formativa e può rappresentare un ulteriore motore di sviluppo dell’intero comparto, per la città e per tutto il territorio. Con questo evento Salerno si candida a diventare la capitale del turismo scolastico».

Tra i momenti più interessanti il convegno “Il turismo a scuola di ospitalità Un primo bilancio dell’estate 2024, i nuovi trend, le strutture a confronto con la scuola”, a cura di Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno; la conferenza “Turismo scolastico: normativa, criticità e opportunità”, a cura di Fiavet Federazione Italiana Associazioni, con il panel “Verso un turismo più inclusivo: sfide e prospettive, discussione sulle best practices e politiche per rendere il turismo più accessibile”, seguito dalla tavola rotonda “Turismo accessibile: un’opportunità per tutti”.

Tra le experience programmate, la visita guidata all’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, il trekking in città in esterna con operatori Fiptes in collaborazione Ass. Erchemperto di Salerno, un workshop di formazione per guide turistiche con un focus su tecniche di conduzione, narrazione, ambiente e storia locale e accessibilità e il momento di formazione per docenti “Progetto europeo Erasmus +: Future fostering sustainable tourism for new employees”.