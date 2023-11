Turismo sportivo, Atpi Group acquisisce il 100% di Fast

La multinazionale Atpi Group, specializzata nell’erogazione di soluzioni per viaggi ed eventi aziendali, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di Fast Srl.

Con sede a Ravenna, Fast organizza viaggio per eventi legati al motorsport, come MotoGp e il Campionato Mondiale Superbike, e opera anche nei settori dei viaggi aziendali, della televisione e della produzione cinematografica. Accreditata da 32 anni nel paddock MotoGp, ha di fatto inventato un sistema personalizzato di gestione e assistenza sui circuiti. Di recente ha ampliato la propria offerta in altri campionati sportivi.

Il venditore è stato assistito per gli aspetti finanziari da Broletto Corporate Advisory, per quelli contabili da Arnaldo Cappellini di Korus Partners e per quelli legali da Fasola Corporate Law. Atpi è stata assistita da Deloitte per la parte finanziaria della due diligence e da Bird & Bird e per gli aspetti legali.

Ian Sinderson, amministratore delegato di Atpi, ha commentato: «Siamo lieti di iniziare la nostra partnership con Fast e continuare a sviluppare la nostra crescita nel settore dei viaggi sportivi e degli eventi. La combinazione dei due brand rappresenta un’opportunità perfetta, in quanto unisce le specializzazioni di Fast nel motorsport con la portata globale e l’esperienza di Atpi in altri eventi di rilievo come i Giochi Olimpici, i Giochi del Commonwealth, The Ocean Race e la Coppa del Mondo di Rugby».

Da parte sua Massimo Bertozzi, amministratore delegato di Fast, ha dichiarato: «È un giorno importante per Fast: con la forza di Atpi alle spalle e il know-how di Fast acquisito in oltre 30 anni sui campi di gara, possiamo pensare molto più in grande e allargare i nostri orizzonti nel panorama sportivo internazionale, dalla Formula 1 alla Formula E, dal calcio al volley, dal rally a tutti gli sport motoristici».