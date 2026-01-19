Turismo sportivo, così Bit 2026 amplia l’offerta in agenzia

Non più una nicchia. Ma una leva concreta per costruire pacchetti ad alto valore esperienziale, capaci di intercettare clienti motivati, fidelizzabili e con una forte propensione alla spesa. Questo è oggi il turismo sportivo per l’intermediazione, capace di creare nuove opportunità per gli agenti di viaggi tra eventi, territori ed esperienze attive. Viaggiare per correre, pedalare, sciare, tifare o camminare significa proporre esperienze dove lo sport diventa chiave di accesso a territori, culture e comunità locali, trasformando il viaggio in un racconto condiviso.

È questa la prospettiva che emerge dal focus sul turismo sportivo a Bit 2026, presentata da Fiera Milano al quartiere di Rho da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi. Un contesto che offre agli agenti di viaggi spunti operativi per ampliare la propria offerta: itinerari di cicloturismo legati a eventi iconici, pacchetti che integrano sport outdoor, enogastronomia e paesaggio, proposte costruite attorno ai grandi appuntamenti sportivi internazionali, dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio.

UNA COMBINAZIONE VINCENTE

Per chi progetta viaggi su misura, il valore aggiunto sta nella capacità di combinare esperienza sportiva e destinazione, trasformando una gara, un percorso o una rivalità sportiva in un prodotto completo. A Bit 2026, le Langhe e il Chianti, con i loro percorsi dedicati al cicloturismo, mostrano come vino, borghi e sport possano convivere in pacchetti destagionalizzati.

Le Fiandre raccontano un modello in cui il ciclismo è parte integrante dell’identità culturale e diventa strumento di promozione internazionale. Si parlerà inoltre degli impatti positivi dei grandi eventi sportivi sui territori, anche guardando all’imminente appuntamento con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e ripercorrendo le esperienze di altre città che hanno ospitato le Olimpiadi, come Parigi e Barcellona.

Nell’ambito del Travel Makers Fest, partendo dalle persone anziché dal prodotto Bit 2026 propone agli operatori non solo visioni e trend, ma idee immediatamente traducibili in proposte di grande appeal. Un’occasione per aggiornare cataloghi, costruire nuove partnership e intercettare una domanda in crescita.

L’appuntamento con Bit 2026 è a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio.

Photo credit: Bit 2026