Turismo sportivo, VisitMalta ancora sponsor del team ciclistico Polti Kometa

La promozione turistica viaggia anche su due ruote: VisitMalta, brand dell’Ente del turismo maltese, ha infatti rinnovato la sponsorizzazione iniziata nel 2022 con la Fundación Contador e per altri tre anni il team ciclistico Polti Kometa trova nell’ente maltese un alleato sempre più prezioso per portare avanti il proprio progetto sportivo e sociale.

Il rapporto tra il team professionistico italiano e l’arcipelago maltese è stato certamente fruttuoso per entrambi gli attori coinvolti: non a caso i corridori del Polti Kometa hanno potuto allenarsi a Malta, in un ambiente bello e dal clima sempre mite, mentre i giovani talenti del ciclismo maltese hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con il professionismo.

«Il turismo sportivo è un settore in crescita nel nostro Paese – ha dichiarato Clayton Bartolo, ministro del Turismo maltese – Ed essere al fianco di una squadra importante come la Polti Kometa ci aiuterà a consolidare la visibilità di Malta in eventi ciclistici internazionali come il Giro d’Italia e non solo».

«Siamo davvero felici di prolungare una collaborazione che ha permesso a entrambe le parti di evolversi nei rispettivi campi, raggiungendo obiettivi significativi – ha affermato Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority – Ecco perché una delle nostre missioni è rafforzare la sinergia con il team Polti Kometa e potenziare la nostra presenza nel ciclismo, promuovendo le isole di Malta e Gozo ai milioni di appassionati di questo bellissimo sport. Per questo motivo abbiamo rinnovato anche la partnership con il Giro d’Italia 2024 per il secondo anno».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di VisitMalta