Turismo termale ai raggi x: fattura 5 miliardi

Nel 2025, ci sono state 24 milioni di presenze turistiche nelle località termali italiane e spese per oltre 5 miliardi di euro, di cui il 60% generate da turisti internazionali. Sono le stime emerse dal convegno “Il turismo termale italiano come driver di crescita del mercato”, che si è tenuto a Roma.

Internet è il primo canale utilizzato per scegliere e prenotare: 8 turisti su dieci decidono sulla base delle informazioni reperite on line, dei social network, di recensioni e offerte promozionali. Un turista su due sceglie le destinazioni italiane per il buon rapporto tra qualità e prezzo dell’offerta.

Un turista su due è inoltre da considerarsi altospedente, con una spesa media pro-capite di 256 euro al giorno (circa 90 euro in più del turista medio termale); si tratta in prevalenza di Millennials (30,8%), che si muovono in coppia (49,4%) o con amici (17,5%), che scelgono località che offrono percorsi di benessere integrati.

«I dati presentati oggi confermano che il turismo termale è un comparto in forte evoluzione. capace di generare valore economico decisivo per i territori e di intercettare una domanda, nazionale e internazionale, sempre più qualificata», ha dichiarato Renzo Iorio, presidente Federterme Confindustria.