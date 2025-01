Turisti tedeschi over 60: raffica di charter su Rimini

In primavera sulla costiera romagnola si parlerà tedesco. Dal 23 aprile all’11 giugno, Rimini accoglierà una “carica” di almeno 1.200 turisti over 60 provenienti dalla Germania, grazie a otto voli charter organizzati da Mundo Reisen. Specializzato nel turismo senior, il tour operator tedesco ha scelto per la prima volta la Riviera romagnola come meta da inserire nel proprio catalogo, aprendo così nuove prospettive per il territorio.

Si viaggerà ogni mercoledì, con un Airbus 319 della compagnia aerea Volotea. Partenza da sette città tedesche: Erfurt, Strasburgo, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken, Brema, Dortmund e Dresda.

Il pacchetto turistico offerto, e che campeggia in apertura sul sito online del tour operator, include il volo andata e ritorno, sette notti in hotel 4 stelle e una serie di escursioni guidate alla scoperta di Rimini, Santarcangelo, San Marino, Ravenna, Bologna e delle vicine Marche, con tappe a Gradara e Urbino.

«Accogliamo con soddisfazione l’avvio di quest’importante operazione incoming dalla Germania», ha dichiarato Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino. «Un’iniziativa che «insieme ai voli recentemente annunciati da Monaco di Universal Air – ha aggiunto – ci consente di aprire un mercato strategico per il territorio».

Soddisfazione anche per l’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni, secondo cui «Rimini e la Riviera romagnola con il suo entroterra, i suoi suggestivi borghi, l’enogastronomia tipica, il ballo liscio e le tante tradizioni, rappresentano la meta ideale per questa tipologia di turismo dalla Germania».

Sulla base delle stime di Mundo Reisen, i voli porteranno in Romagna 1.260 arrivi e 8.820 presenze turistiche nell’arco di sette settimane. Questo rappresenta un’opportunità significativa per il tessuto economico locale, come sottolineato da Emanuele Burioni, direttore di Apt Servizi Emilia Romagna: «È un altro importante tassello, strategico per la promozione turistica del territorio, con un accordo che prevede anche advertising della destinazione Rimini-Romagna su numerosi quotidiani tedeschi e altre azioni». L’obiettivo è quello di conquistare i turisti tedeschi con l’ospitalità e la qualità dell’offerta locale, auspicando che tra loro si creino molti repeater.

Secondo il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’iniziativa segna un punto di svolta: «Quest’anno può essere quello decisivo. L’aeroporto di Rimini, insieme alle istituzioni regionali e comunali, ha messo in piedi un palinsesto che si arricchisce di voli e rotte senza soluzione di continuità. Tutto ciò rappresenta una gigantesca occasione per il tessuto socioeconomico riminese di ‘aggredire’ il mercato internazionale in ogni suo aspetto o focus».

Rimini, wir kommen!