Turkish, 100 miliardi per inseguire la Vision 2033

Cento miliardi di lire turche. E il valore dell’investimento globale di Turkish Airlines in linea con la Vision 2033 della compagnia, di recente entrata in Air Europa: inaugurate otto nuove strutture in diverse località, soprattutto nell’aeroporto di Istanbul. Una mossa strategica che accrescerà ulteriormente il vantaggio competitivo.

Abdulkadir Uraloğlu, ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, ha parlato di «svolta che lascerà il segno nei cieli, che aprirà una nuova pagina al vertice dell’aviazione e rafforzerà ulteriormente le ali della nostra compagnia di bandiera. Le fondamenta di questi otto progetti che stiamo gettando oggi sono passi importanti verso l’obiettivo di Turkish di diventare la compagnia aerea numero uno al mondo».

«Questi progetti – ha sottolineato – rafforzeranno ulteriormente non solo le ali di Turkish Airlines, ma anche quelle dell’economia turca. Nell’ambito di questi importanti investimenti, nel 2026 saranno create 26.000 nuove opportunità di lavoro e il nostro ecosistema aeronautico continuerà a crescere».

«In linea con i nostri obiettivi per il 2033 – ha ribadito Ahmet Bolat, chairman of the board ed executive committee di Turkish Airlines – stiamo sviluppando non solo la nostra flotta, ma anche una solida infrastruttura che ci consentirà di sfruttarla appieno. Oggi, il contributo della nostra azienda all’economia del Paese è di 65 miliardi di dollari e, quando raggiungeremo i nostri obiettivi per il 2033, la cifra arriverà a 144 miliardi».

In sintesi, ecco gli obiettivi di Turkish:

– Il progetto Turkish Cargo SmartIst Fase 2 sarà uno dei più grandi centri di trasporto aereo merci al mondo con una capacità annuale di 4,5 milioni di tonnellate: dovrebbe essere completato gradualmente nel periodo 2027-2028.

– La struttura principale di catering di Turkish Airlines, con una capacità di servire oltre 500.000 passeggeri al giorno, dovrebbe diventare operativa nel periodo 2027-2028.

– Il Turkish Technic Engine Maintenance Center, che sarà completato nel 2027, sarà uno dei più grandi centri di manutenzione di motori aeronautici di nuova generazione in Europa, in grado di fornire assistenza ai motori Rolls Royce Trent XWB-84, Trent XWB-97 e Trent 7000.

– Gli hangar aggiuntivi per la manutenzione degli aeromobili saranno costruiti da Turkish Technic: il completamento è previsto entro il 2026. Creeranno una capacità di manutenzione simultanea per 12 aeromobili, aumentando quella attuale dell’azienda in media del 20%.

– L’E-Commerce Complex, elemento chiave nella visione logistica e di trasformazione digitale, dovrebbe entrare in servizio entro il 2026. Rafforza ulteriormente il ruolo di Turkish nel commercio globale attraverso Widect, il suo modello operativo di nuova generazione che offre “soluzioni integrate di trasporto merci porta a porta”.

– Il Data Center di Istanbul costituirà la spina dorsale digitale della continuità operativa e dovrebbe diventare operativo nel periodo 2027-2028. Porterà la capacità tecnologica dell’azienda a un nuovo livello grazie alla sua infrastruttura ad alta sicurezza e alle avanzate capacità di gestione dei dati. Il Centro di addestramento al volo (Fase 1), previsto per il periodo 2026-2027, è al centro degli investimenti in risorse umane, a sostegno della strategia di crescita a lungo termine di Turkish Airlines.

– Il terminal aggiuntivo per il personale, progettato in linea con l’espansione del volume operativo e il cui completamento è previsto entro il 2026, è incluso tra gli investimenti come elemento infrastrutturale che garantisce un flusso logistico senza soluzione di continuità tra i servizi di terra, la manutenzione e le operazioni di volo.

