Turkish Airlines regina della sostenibilità tra le compagnie di bandiera

Non solo miglior vettore europeo, ma anche compagnia aerea di bandiera più sostenibile. Turkish Airlines colleziona riconoscimenti di prestigio e dopo il premio ricevuto agli Skytrax Awards, si aggiudica anche quello di World finance sustainability 2024 per il terzo anno di fila.

I World finance sustainability awards sono un importante punto di riferimento dai circoli finanziari e imprenditoriali globali e vengono assegnati alle organizzazioni che mostrano le migliori pratiche nelle dimensioni ambientale, economica e sociale della sostenibilità.

Dal 2008 Turkish ha condotto oltre 100 progetti di ottimizzazione operativa per ridurre il proprio impatto ambientale e nel 2023 ha ottenuto significativi successi nel risparmio di carburante e nella riduzione delle emissioni di gas serra. La compagnia si distingue per la sua piattaforma di compensazione volontaria delle emissioni di carbonio Co2mission, per l’uso di carburante sostenibile (Saf), per i prodotti sostenibili a bordo, per le pratiche di gestione di riciclo dei rifiuti e per l’esperienza di viaggio sostenibile che offre ai suoi passeggeri.

«Ricevere il premio di compagnia aerea di bandiera più sostenibile per il terzo anno consecutivo – osserva il presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat – è una testimonianza della nostra dedizione alla sostenibilità e alla gestione ambientale. Turkish ha fissato l’obiettivo strategico di diventare una delle prime tre compagnie aeree al mondo in termini di digitalizzazione. In linea con il nostro impegno a diventare una compagnia aerea neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050, nel 2022 abbiamo incorporato l’uso di carburante per l’aviazione sostenibile nei nostri piani di mitigazione dei cambiamenti climatici e nel 2023 abbiamo ulteriormente esteso l’uso del Saf a nuove rotte. Continueremo ad aggiungere nuove rotte alla nostra rete alimentata a Saf».