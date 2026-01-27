Turkish Airlines riattiva la rotta su Tirana

Potenziamento della rete di collegamenti per Turkish Airlines che ha ripreso a volare su Tirana, la capitale dell’Albania. I voli della compagnia di bandiera verso Tirana saranno operati con sette frequenze settimanali, rafforzando ulteriormente i collegamenti aerei tra Istanbul e i Balcani.

Operati dall’aeroporto di Istanbul, questi voli consentiranno ai passeggeri che viaggiano sulla rotta di Tirana di accedere alla rete globale dei voli Turkish Airlines, offrendo collegamenti comodi e veloci verso destinazioni in Turchia e in tutto il mondo.

Diventano così 356 le destinazioni del mondo servite dalla compagnia aerea turca che consolida il primato di vettore con la più ricca rete di collegamenti commerciali nel pianeta operati con una flotta di 519 aeromobili. Nel dettaglio il vettore che fa parte di Star Alliance serve complessivamente 303 scali internazionali, in 132 Paesi e 53 aeroporti nazionali.