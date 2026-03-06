Turkish Airlines, ricavi a oltre 24 miliardi

Turkish Airlines si conferma in crescita, nonostante tensioni geopolitiche, incertezze macroeconomiche legate alle guerre commerciali e criticità nel settore dell’aviazione, tra cui ritardi nelle consegne di aeromobili e problematiche relative ai motori.

Nel 2025 i ricavi totali sono aumentati del 6,3% su base annua, attestandosi a 24,1 miliardi di dollari, sostenuti dal forte contributo delle operazioni da trasporto passeggeri. I ricavi da trasporto passeggeri sono cresciuti del 7,4%, trainati dalla domanda nei segmenti internazionale e premium. La flessione dei rendimenti unitari cargo, riconducibile al rallentamento dei volumi del commercio globale e all’impatto delle tariffe doganali, è stata compensata da un incremento del 16,6% dei volumi trasportati, con ricavi cargo pari a 3,4 miliardi di dollari. In un contesto caratterizzato da pressioni inflattive sui costi e criticità tecniche legate ai motori, l’utile dalle attività principali si è attestato a 2,2 miliardi.

Commentando i risultati del terzo trimestre 2025, Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: «Nonostante un contesto operativo eccezionalmente complesso e imprevedibile, i risultati finanziari conseguiti nel 2025 dimostrano ancora una volta la nostra capacità di adattamento a condizioni commerciali e geopolitiche in rapida evoluzione, grazie a una struttura dei ricavi diversificata. In linea con i nostri obiettivi di creazione di valore nel lungo termine, gli investimenti realizzati e le partnership strategiche attivate nel corso del 2025 rappresentano tappe fondamentali nell’espansione della nostra presenza globale e nel percorso verso la visione del centenario».

Nel 2025 l’Ebitdar, indicatore della capacità di generazione di cassa operativa (Ebitda + costi di affitto/ristrutturazione), si è attestato a 5,7 miliardi di dollari, con un margine del 23,7%, superiore al valore mediano del target definito a inizio esercizio. Il mantenimento della solida performance anche nei primi mesi del 2026 consente di stimare un margine Ebitdar per l’anno in corso compreso tra il 22% e il 24%, in linea con gli obiettivi strategici di lungo periodo della compagnia.