Turkish Airlines svela la sua Crystal Business Class suite

Turkish Airlines ha svelato la sua nuovissima suite di Business Class al Farnborough International Airshow 2024 nell’Hampshire, Regno Unito.

Per la prima volta nella flotta di Turkish Airlines arriva la Crystal Business Class suite, che dispone di una porta regolabile e di un pannello che regala una maggiore riservatezza in volo.

Le nuove poltrone sono state pensate per offrire un comfort di alto livello, e sono caratterizzate da una larghezza di 23 pollici e da un maggiore spazio per i piedi e danno accesso diretto al corridoio per agevolare gli spostamenti. Inoltre, ogni suite con finestrino ha una visibilità completa su tutto l’abitacolo. In linea con l’identità del marchio “Flow” della compagnia, le nuove suite presentano colori più chiari e caldi, tavoli in stile marmo e finiture in oro rosa.

I nuovi sedili della compagnia aerea sono stati sviluppati dalla sua filiale, Tci Aircraft Interiors, per creare un prodotto su misura caratterizzato da elementi con pelli e tessuti pregiati provenienti dalla Turchia (Türkiye)per sottolineare le radici del vettore.

In merito alla nuova offerta di Business Class, il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha dichiarato: «La nostra Crystal Business Class aggiungerà un nuovo capitolo ai nostri viaggi di lusso a lungo raggio e porterà la compagnia aerea nel futuro con un nuovo livello di comfort e privacy attraverso la vasta rete globale. Il design appositamente creato completerà le nostre pluripremiate opzioni di ristorazione in volo per continuare a offrire ai nostri ospiti un’esperienza senza pari al di sopra delle nuvole».

Le nuove poltrone, che saranno disponibili sui voli transcontinentali, saranno gradualmente installate sugli Airbus A350 della compagnia in fase di ordine, oltre a essere previste in retrofit sulla sua flotta di Boeing 777.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Turkish Airlines