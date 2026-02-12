Turkish ha trasportato 7,6 milioni di passeggeri a gennaio

Turkish Airlines inaugura il 2026 con performance in decisa crescita, confermando il proprio ruolo di protagonista nel panorama del trasporto aereo internazionale. Nel solo mese di gennaio la compagnia ha trasportato 7,6 milioni di passeggeri, sostenuta da un incremento a doppia cifra della capacità e da una domanda robusta sia sul network domestico sia sulle rotte internazionali.

Secondo i dati diffusi dal vettore, i posti-chilometro disponibili (Ask) sono aumentati del 10% rispetto a gennaio 2025, raggiungendo i 23,7 miliardi contro i 21,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Il coefficiente di riempimento complessivo si è attestato all’84%, segnale di un equilibrio positivo tra offerta e domanda.

Nel dettaglio, il load factor sui voli internazionali ha toccato l’83,7%, mentre sui collegamenti domestici ha raggiunto l’87,5%, evidenziando una forte dinamica del traffico interno. Particolarmente significativo il dato relativo ai passeggeri internazionali, cresciuti del 10,8%: dai 2,8 milioni di gennaio 2025 ai 3,1 milioni registrati nello stesso mese del 2026.

L’espansione della capacità si inserisce nella strategia di rafforzamento del network globale e nel progressivo ampliamento della flotta. A fine gennaio Turkish Airlines contava 522 aeromobili, tra velivoli passeggeri e cargo, consolidando la propria presenza sulle principali rotte intercontinentali.

Ottime anche le performance del comparto merci. Il traffico cargo e posta ha raggiunto le 178,3 mila tonnellate, con un incremento del 18,8% su base annua. Un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale della divisione cargo nel modello di business del gruppo, in un contesto internazionale che continua a richiedere elevati livelli di capacità e frequenze.

I dati comunicati sono consolidati e includono sia le operazioni del brand principale Turkish Airlines sia quelle di AJet, la compagnia del Gruppo specializzata nel corto e medio raggio.