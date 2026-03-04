Turkish si allea a Google per il recupero dei bagagli smarriti
Turkish Airlines aggiunge un servizio dedicato ai suoi passeggeri. Grazie alla collaborazione con Google ora è in grado di accettare i link di localizzazione generati dalla piattaforma come parte integrante del proprio processo ufficiale di recupero bagagli, consentendo una gestione più rapida ed efficiente dei casi di smarrimento o ritardo del bagaglio.
Uno step importante nel suo percorso di trasformazione digitale volto a migliorare l’esperienza di viaggio dei propri ospiti. Con la funzione “condividi posizione oggetto” di Google Find Hub, i passeggeri che viaggiano con un tag di localizzazione compatibile con Find Hub o un accessorio di rete collegato al proprio bagaglio, possono generare un link di localizzazione sicuro direttamente dall’app Find Hub e condividerlo con un addetto al servizio bagagli di Turkish
I passeggeri devono semplicemente aprire l’app Find Hub, selezionare l’oggetto smarrito e toccare “condividi posizione oggetto” per generare un Url univoco e sicuro.
Il link può quindi essere fornito a un operatore Turkish Airlines, che potrà visualizzare la posizione dell’oggetto con aggiornamenti in tempo reale. La condivisione può essere interrotta direttamente dall’app, i link scadono automaticamente dopo sette giorni e viene disattivata non appena l’oggetto risulta nuovamente con il proprietario. Tutti i dati di localizzazione sono crittografati, garantendo la massima tutela della privacy in ogni fase del processo.
La partnership conferma ulteriormente l’approccio passenger-first di Turkish