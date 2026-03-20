Turkish volerà anche su London Stansted
20 Marzo
11:40
2026
da Redazione
Un nuovo aeroporto entra nel ricco paniere di Turkish Airlines. Si tratta di Stansted, Londra, che diventa la terza destinazione nella capitale britannica, dopo Heathrow e Gatwick.
Con l’avvio dei voli per Stansted, che saranno operati con 15 frequenze settimanali, la rete della compagnia di bandiera turca nel Regno Unito conta ora un totale di sei destinazioni, incluse London Heathrow, London Gatwick, Birmingham, Manchester ed Edimburgo. Con Dublino, il numero totale di frequenze settimanali della compagnia di bandiera nel Regno Unito e in Irlanda raggiungerà quota 168 durante il periodo estivo.
Fuat Fırat, vice president sales Europa Centrale e Settentrionale di Turkish Airlines, «il Regno Unito continua a rappresentare uno dei mercati strategici chiave per Turkish. Con l’introduzione dei voli su London Stansted, siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a Londra, operando ora su tre aeroporti. Questo ampliamento ci consente di migliorare i collegamenti da Stansted e di offrire ai nostri ospiti una maggiore flessibilità nell’accesso alla nostra impareggiabile rete globale».
Con l’aggiunta dei voli per London Stansted, Turkish Airlines continua a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel Regno Unito, offrendo ai propri passeggeri un accesso diretto alla sua vasta rete globale, che copre 357 destinazioni in 133 Paesi distribuiti su sei continenti.
La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Turkish Airlines