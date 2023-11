Tutti i benefici delle vacanze fuori stagione

La crescita del turismo durante i periodi di bassa stagione è un trend che fa molto bene al settore. Msc Crociere lo promuove da circa un ventennio con un’offerta sempre più ricca di itinerari non solo nelle destinazioni a medio/lungo raggio, ma anche e soprattutto con le crociere invernali nel Mediterraneo che consentono a chiunque di partire in qualsiasi mese dell’anno da uno dei numerosi porti italiani da cui è possibile imbarcarsi.

Scegliere una vacanza in bassa stagione comporta numerosi vantaggi, non solo per gli operatori turistici, ma anche per chi la trascorre. Primo tra tutti quello di non trovarsi nell’eccessiva folla dei turisti tipica dei picchi stagionali. Quindi poche code agli aeroporti, nelle stazioni, nei musei, ma anche nei ristoranti e nei siti turistici più gettonati, dove sempre più spesso se non si prenota con largo anticipo non si riesce a trovare spazio.

In bassa stagione la maggior parte delle persone è presa dalla routine quotidiana, e ciò permette di viaggiare più comodi e rilassati, entrando in contatto più profondo e intimo con i luoghi che si vanno a visitare. Persino le fotografie, e quindi i ricordi della vacanza, sono più belle perché libere dalle folle dei turisti.

Dal punto di vista degli operatori turistici, il beneficio deriva dal fatto che gli stessi riescono ad allungare sempre di più le stagioni turistiche e, nel migliore dei casi, arrivano a estenderle fino a tutti e 12 i mesi dell’anno.

In tema di vacanze fuori stagione, una recente indagine sul mondo travel, rileva che gli italiani che viaggeranno nei prossimi mesi lo faranno sulla base di determinate caratteristiche: relax, buon cibo, location e intrattenimento. Sul fronte delle preferenze dei crocieristi e soprattutto della destagionalizzazione, Msc ha consolidato già da diverso tempo un’ampia offerta che abbraccia tutti i mesi dell’anno proponendo servizi a bordo di altro standard e itinerari che consentono di viaggiare verso mete ricche di fascino, storia e bellezze naturali.

La prossima stagione invernale di Msc, con ben tre navi posizionate nel Mediterraneo, accoglierà nelle sue crociere settimanali una media di 15.000 passeggeri che potranno visitare le città toccate dagli itinerari. Si tratta di un importante tema che ha a che fare con l’economia dei territori che in tal modo possono godere di ricadute economiche rilevanti anche al di fuori dai tradizionali periodi di afflusso di vacanzieri. Avere delle navi nei porti nei mesi invernali rappresenta per le città un rilevante surplus turistico, con la possibilità di accogliere migliaia di crocieristi che contribuiscono alla loro crescita economica.

Insomma, le crociere attivano un volano turistico ed economico non solo nei picchi stagionali, ma anche e soprattutto al di fuori dai classici periodi di giugno, luglio, agosto, Natale, Capodanno e Pasqua, Rappresentano anche un importante veicolo di marketing per i territori, che diventano vetrine promozionali per 365 giorni all’anno utili per incentivare chi scende dalla nave in escursione per poche ore, a tornare a visitarli per un periodo più lungo.