Tutti i numeri della Bit “migliore di sempre”

La Bit migliore di sempre. Così gli addetti ai lavori hanno definito la 44ª edizione dell’evento, organizzato da Fiera Milano, che si chiude con crescite a doppia cifra. All’insegna del travel sostenibile, personalizzato e destagionalizzato, Bit si conferma quindi il primo marketplace del prodotto Italia nel mondo e ha chiamato a raccolta oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi, centinaia di hosted buyer con 8.585 incontri one to one (+14% rispetto al 2023) e visitatori di 107 Stati: tra loro Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Egitto, Cina, Emirati Arabi e India.

Una proposta arricchita da esperti di alto profilo, istituzioni, università e dalle grandi piattaforme multimediali, attraverso il panel di incontri di Bringing Innovation into Travel. In primo piano importanti discussioni sul futuro del tour operating, overtourism, enogastronomia, fuel, prezzi, digitalizzazione e AI, oltre alla formazione. In aumento anche il riscontro mediatico, sia quello dei social network che quello della stampa, della radio e della televisione, che hanno raccontato il turismo in tutte le sue sfaccettature.

Tra le novità più importanti di quest’anno, l’alleanza con Welcome Travel Group, che ha presenziato in Bit con la sua rete diffusa di agenti, con partner di spicco e con i suoi soci Alpitour World e Costa Crociere. Ma anche la partnership tra Bit Milano e Federterme Confindustria, che ha realizzato per la prima volta un’area dedicata, Thermalia, all’interno della fiera.

«Questa edizione è stata la migliore di sempre – ha confermato Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group – Abbiamo organizzato qui la nostra convention annuale che ha raccolto 2.000 partecipanti. Il programma è stato estremamente ricco e ha visto momenti professionali con plenarie e serate per tessere relazioni e definire le iniziative per la stagione estiva».

Bit 24 ha rappresentato uno spazio di interconnessione, visibilità e rilancio anche per molte destinazioni estere. Un entusiasmo vibrante, avvalorato dai grandi ritorni di quest’anno, come il Giappone. «Per descrivere Bit in tre parole: dinamicità, diversità e passione», osserva Noritsgu Yusa, commercial manager Jnto, l’Organizzazione nazionale del turismo giapponese.

Anche dal Medio Oriente arrivano segnali incoraggianti: «Gli italiani sono il primo mercato per numero di arrivi e presenze in Giordania e sono i benvenuti – le parole di Nadia Pasqual, media relations & pr, Jordan tourism board – Questa edizione è stata intensa, vivace, molto soddisfacente e densa di incontri con operatori, giornalisti, influencer e content creator».

La 45ma edizione di Bit si terrà a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025.