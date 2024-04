Tutto su Mangia’s: webinar per le agenzie di viaggi l’8 maggio

A descriverne i dettagli, a beneficio degli intermediari, i due relatori: Mario Costantino, regional sales senior executive per Italia e Francia, e Marzia Tramuto, central reservations office executive.

Focus anche sul rinnovamento del brand (ex Aeroviaggi), che al momento gestisce 13 strutture in Sicilia e Sardegna (per un totale di oltre 3.000 camere, la maggior parte con vista mare) ed è impegnato – come si diceva – in un importante lavoro di riposizionamento nel mercato 5 stelle con un piano di sviluppo che vede, nel giro di pochi anni, il passaggio di tutte le sue strutture di proprietà alla categoria lusso.

Per partecipare basterà cliccare sul link formazione.lagenziadiviaggimag.it e compilare il form di registrazione al webinar Mangia’s Resorts and Clubs.

Tre sono i nuovi resort 5 stelle: Mangia’s Santa Teresa Sardinia a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, entrato a far parte della Curio Collection by Hilton, il Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa, in Sicilia e, sempre su quest’isola, il Mangia’s Brucoli, con le insegne Marriott Autograph Collection.

Rientrano ad oggi nella categoria 4 stelle i siciliani Mangia’s Pollina Resort, Favignana Resort, Selinunte Resort e Himera Resort, nel comune di Campofelice di Roccella (Palermo). Tre sono invece i villaggi in terra sicula: gli M Club Alicudi, Lipari e Cala Regina (Agrigento). In Sardegna si trovano invece gli M Club Marmorata, a Santa Teresa di Gallura, il TUI Blue Budoni (Sassari) e l’M Club del Golfo a Marina di Sorso, all’Asinara.

Il webinar è dunque l’occasione per conoscere il nuovo volto dei resort, alcuni dei quali commercializzati in partnership con Marriott e Hilton, accendendo i riflettori sulle potenzialità delle strutture di taglio luxury e sui tanti vantaggi legati a queste collaborazioni in fase di vendita al cliente finale.