Tuttohotel, la carica dei diecimila a Napoli

Ha tagliato il traguardo con successo la sesta edizione di Tuttohotel, la rassegna ospitata dalla Mostra d’Oltremare di Napoli, che quest’anno ha richiamato oltre 10mila visitatori a riprova di una crescita dell’evento con gli organizzatori già proiettati ad allestire un format sempre più ricco di contenuti.

La fiera dell’hôtellerie ha richiamato operatori interessati all’alberghiero ed extralberghiero che hanno potuto incontrare e valutare le proposte delle oltre 200 aziende e 142 espositori presenti e partecipare a 57 eventi tra convegni, corsi di formazione e dimostrazioni che si sono alternati durante la tre giorni.

Folta anche la rappresentanze delle associazioni nazionali e regionali di categoria tra cui Amira Napoli-Campania, Apcn, Fic, Urcc, Ais Napoli, Aicaf, Aibes, Abbac, Ada e Aih, oltre a 12 sponsor tecnici e 13 media partner del settore ospitalità.

Grande centralità e aspettativa premiata dal pubblico per gli allestimenti dedicati al mondo della ricettività turistica proposti dagli architetti nelle aree Vision Hotel e Ghd Green Hospitality Design, che hanno messo a fuoco il significato della manifestazione dal tema “Tailor made: ospitalità su misura” basandosi su novità tecnologiche e sostenibilità, grazie a professionalità e partner di qualità.

«Il settore ha bisogno di appuntamenti come questo per trovare ispirazione e confrontarsi con le novità sia strutturali che dei servizi – ha commentato il direttore organizzativo Raffaele Biglietto nel fare un bilancio di quest’ultima edizione e nell’esaminare le tendenze e le richieste degli operatori – Tuttohotel non è un semplice salone fieristico, ma un appuntamento in cui filiere, idee e soluzioni si incontrano per far tornare l’operatore in struttura con nuove ispirazioni: il fornitore giusto, una tecnologia utile, un’idea di design, ovvero un contatto che apre a una collaborazione o a una nuova partnership. La domanda è esigente e bisogna stare al passo con i tempi, proprio per questo, il giorno dopo la fine della fiera stiamo già lavorando per migliorare la manifestazione, per l’ampliamento e soprattutto per rafforzare il ruolo di Tuttohotel come appuntamento di riferimento dell’ospitalità nel Sud Italia. Abbiamo avuto tante visite da regioni limitrofe, dal basso Lazio, dalla Puglia, dalla Calabria, quindi il nostro obiettivo è quello di lavorare sull’apertura, attirare sempre più buyer da fuori regione e in particolare dal Centro-Sud Italia. Perché l’ospitalità del Sud oggi ha tutte le carte per poter competere su standard internazionali».