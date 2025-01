Ue, obiezione a Lufthansa sulla rotta Francoforte-New York

Una comunicazione supplementare degli addebiti a Lufthansa per prevenire danni ai passeggeri del volo Francoforte-New York. Mittente la Commissione europea, che ha così ordinato al Gruppo – novello sposo di Ita – di ripristinare l’accesso della compagnia tedesca Condor al traffico di feed da e per l’aeroporto di Francoforte alle condizioni concordate nel giugno 2024. Impegni che erano giuridicamente vincolanti per 10 anni.

Si tratta di una fase della procedura della Commissione relativa alle misure provvisorie nel contesto della sua più ampia indagine su una potenziale restrizione della concorrenza sulle rotte transatlantiche da/per diversi aeroporti dello Spazio economico europeo (See) da parte della joint venture transatlantica (Jv) A++ tra Lufthansa, United e Air Canada.

La Commissione, quindi, ha constatato che l’Ic transatlantica A++ restringe la concorrenza sulla rotta Francoforte-New York e che l’adozione di misure provvisorie che consentano a Condor di continuare a offrire i suoi servizi su tale rotta è giustificata per evitare danni gravi e irreparabili alla concorrenza stessa.

Nel maggio 2013, la Commissione ha accettato gli impegni di Air Canada, United e Lufthansa per rispondere alle preoccupazioni preliminari, secondo cui la Jv transatlantica A++ potrebbe limitare la concorrenza per la fornitura di servizi di trasporto aereo a passeggeri premium sul volo Francoforte-New York. Gli impegni consistevano nel mettere a disposizione slot e traffico feed ai concorrenti che intendevano entrare o espandersi sulla rotta.

Il 7 agosto 2024 la Commissione ha avviato un procedimento contro Lufthansa, United e Air Canada per indagare su una potenziale restrizione della concorrenza da parte della Jv transatlantica A++ su rotte transatlantiche da/per diversi aeroporti del See, in violazione del trattato sulla funzionamento dell’Ue (Tfue).

Lo stesso giorno è stata inviata a Lufthansa una comunicazione degli addebiti in cui concludeva in via preliminare che potrebbero essere necessarie misure provvisorie per garantire l’efficacia di qualsiasi decisione definitiva adottata dalla Commissione in futuro. Indipendentemente dagli impegni del 2013, Lufthansa e Condor hanno concluso diversi accordi che consentono alla compagnia charter di accedere, a condizioni speciali, alla rete a corto raggio del vettore tedesco, per alimentare i suoi voli a lungo raggio (gli “accordi speciali di ripartizione proporzionale” o “Spa”).

Nel 2021 Condor ha iniziato a viaggiare sulla rotta Francoforte-New York e da allora le sue operazioni sulla rotta si sono ampliate, grazie, in particolare, al suo accesso alla rete a corto raggio di Lufthansa basata sulle Spa. Nel 2020 Lufthansa ha notificato a Condor la cessazione dei propri Spa. Lufthansa e Condor hanno tuttavia messo in atto accordi transitori basati su Spa per la continua fornitura da parte di Lufthansa del traffico feed a Condor che, a seguito di varie sentenze dei tribunali tedeschi, ha cessato di essere applicata nel dicembre 2024.

In questo contesto la Commissione temeva che senza gli accordi basati sulla Spa Condor non potesse essere più in grado di operare in modo sostenibile sulla rotta Francoforte-New York ed essere costretta ad uscire definitivamente di scena. Questo comporterebbe probabilmente un ulteriore peggioramento della concorrenza sul mercato della fornitura di servizi di trasporto aereo sul volo Francoforte-New York, già influenzato negativamente dalla Jv transatlantica A++ a causa della perdita di concorrenza tra i partner della Jv .

La Commissione ha pertanto deciso di dare seguito alla comunicazione dell’agosto 2024 con addebiti supplementari, constatando che, a prima vista, la Jv transatlantica A++ restringe la concorrenza per la fornitura di servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri sulla rotta Francoforte-New York, per evitare che si verifichi un danno grave e irreparabile alla concorrenza su tale mercato.

Lufthansa dovrebbe quindi ripristinare gli accordi basati su Spa per la fornitura di traffico feed a Condor da e per l’aeroporto di Francoforte concordato dalle due compagnie aeree nel giugno 2024.