Umberto Ottaviani è il nuovo general manager Italia del Gruppo Numa

Numa Group, la piattaforma berlinese di ospitalità digitale, amplia il management con la nomina di Umberto Ottaviani a general manager Italia.

Dalla sede di Milano Ottaviani sarà responsabile delle aree chiave di espansione nel mercato italiano e delle relazioni con gli investitori, Real Estate Sgr e altre aziende del settore, interfacciandosi direttamente con Christian Gaiser, ceo e co-fondatore di Numa Group, che conta oggi 300 persone impiegate.

Ottaviani ha iniziato la sua carriera come senior analyst nel dipartimento M&A di Ernst & Young, nel 2005 è passato a Pirelli real estate come asset manager nella divisione investimenti alberghieri, dopo altre esperienze nel settore dell’ospitalità e come head of real estate e insurance in Valtur, dal 2013 al 2023 ha ricoperto il ruolo di head of real estate Italia & Malta presso Iwg ed è stato responsabile dell’espansione del network operativo dell’azienda.

Christian Gaiser, ceo di Numa Group: «Siamo lieti di accogliere Umberto Ottaviani nel team Numa, un professionista esperto con una vasta esperienza nei settori real estate e ospitalità e nello sviluppo di relazioni. Il suo senso degli affari e la profonda conoscenza del mercato italiano sono perfetti per Numa. Il nostro obiettivo è innovare l’esperienza degli ospiti in Italia e guidare la nostra espansione».

Il nuovo general manager sottolinea: «Sono orgoglioso di far parte di questa azienda in rapida crescita e di avere l’opportunità di guidare il business e promuovere la crescita del mercato italiano. L’Italia ospita il maggior numero di siti Unesco del mondo, esercita un potere di attrazione per il turismo in Europa ed è uno dei mercati europei più importanti del futuro. Il modello Numa con i suoi eleganti boutique apartment si adatta perfettamente al mercato italiano. Per proprietari di immobili, sviluppatori real estate e investitori, il modello ibrido di Numa offre un profilo attraente e a basso rischio, consentendo soggiorni brevi e di media durata in modo facile e flessibile».